Šmicer po devíti letech na Letné. Siegl prozradil, co před derby znělo v tunelu

Sešli se před sobotním derby na Letné s předstihem. Legendy svých klubů. Horst Siegl přivítal před kamerou iSport TV na sparťanské půdě legendu Slavie Vladimíra Šmicra. Ten na stadion hlavního rivala dorazil poprvé po téměř devíti letech. „Když sem přijedeš v dresu Slavie, není to místo, kam se těšíš, protože víš, že to bude těžký zápas, Sparta vždycky měla dobrý tým,“ uvedl Šmicer.

Jak Šmicer přiznal, Letné se dlouho vyhýbal - ale nikoliv záměrně. „Vlastně mě to překvapuje. Chodím se dívat na reprezentaci, ale teď se často hraje v Edenu, nebo jsem pryč, tak mi to nevyšlo. I spoustu zápasů za reprezentaci jsem tady hrál, takže to není, že bych sem nechtěl chodit.“

To Siegl má s Letnou spojené jiné pocity. „Jsem tady doma. Na mě to tady dýchá vždycky, vzpomínám na góly, které jsem tady dával a radoval se s diváky. Nejradši jsem to měl na hřišti, na lavičce jsem rád nebyl.“

Společně popsali, jak vypadala rivalita před derby za jejich hráčských časů. „My jsme se potkávali a ten hec tam byl. Na druhou stranu víme, že cizinců je teď v obou týmech docela dost a oni to budou cítit vlastně až těsně před zápasem, kdy se o tom bude psát, trenéři to do nich budou vtloukat.“

Šmicer má podobné vzpomínky. „Abychom si dřív volali nebo psali, to ne. Museli jsme se potkat, nebyly mobily ani sociální sítě. Ale když se blížilo derby, už jsem koukal na to, proti komu budu asi hrát, přemýšlel jsem o zápase a těšil se.“

Prostor na to se dostat soupeři do hlavy nastal těsně před výkopem. „V tunelu, když se jde na hřiště, byly slovní narážky, jinak ne,“ říká Siegl. K tomu Šmicer se smíchem dodává: „Přesně, čím víc řveš v tunelu, ukazuješ tím, jak jsi silný - nebo alespoň to tak vypadá.“