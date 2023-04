Podpis Trpišovského smlouvy před derby? Velká chvíle i velký risk

Velkolepější předehru sobotního 305. derby Slavia snad ani nemohla zkomponovat. Podpis nové smlouvy s úspěšným koučem Jindřichem Trpišovským a jeho štábem přímo před fanoušky? Jistě zajímavý krok. „Pro červenobílé je to velký moment. Fandím dlouhodobé spolupráci,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jan Podroužek ve speciálním díle pořadu Podry & Vacíno. „Na některé fanoušky ale může načasování působit provokativně,“ upozorňuje s ohledem na momentální rozkolísanou výkonnost Slavie: „Stačilo přece aktivovat opci a mohlo se jet dál, bylo by vymalováno. Tohle je krok, který je nad to. Nevím, jestli to není schválně přehnané,“ dodává Podroužek.