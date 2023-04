NEJ derby posledních let: Kousek 3:3 přebíjí vše, ponížení se zadkem

Video se připravuje ... 305. derby pražských „S“ klepe na dveře. A poprvé od jara 2008 půjde de facto v přímém souboji Sparty a Slavie o titul, k tomu je skoro věcí nevídanou, aby Letenští šli do zápasu z prvního místa, tak jako je tomu teď. Sestavili jsme žebříček nejlepších vzájemných šlágrů Sparty a Slavie z posledních pěti let!

6. místo: 10. kolo 2019/2020, SPARTA - SLAVIA 0:3 Jeden nezapomenutelný střípek hned na úvod. V září 2019 si vstřelil Michal Sáček extrémně kuriózní vlastenec. Po souboji ve vápně zůstal chvíli na čtyřech, avšak než se stihl z nefotelové pozice zvednout zpátky na nohy, trefil jej do hýždí Peter Olayinka a od sparťanského smolaře se balon kuriózně odrazil za překvapeného brankáře Heču. Šlo o „dokonalé" ponížení ilustrující tehdejší zmar při porážce 0:3. Spartě se posmívali dokonce v britském tisku prostřednictvím deníku Daily Mail. V titulku použil slovo „bummer," které může znamenat v angličtině jak průšvih, tak úder zadnicí. Jako by nestačilo, že v samotném utkání padly dvě červené karty pro Josefa Hušbauera s Benjaminem Tettehem, a poprvé v červenobílém na Letné nastoupili bývalí sparťané David Hovorka a Nicolae Stanciu. SESTŘIH: Sparta - Slavia 0:3. Další triumf hostů! Derby rozhodly individuální hrubky

5. místo: 13. kolo 2022 / 2023, SLAVIA - SPARTA 4:0 V aktuální sezoně došlo k historickému zápisu. Brian Priske měl na Eden dobré vzpomínky, když zde zadělal na postup do Ligy mistrů s dánským Midtjyllandem. Návrat do Vršovic už v roli kouče Sparty mu ovšem zásadně zhořkl. Slavia zničila Letenské 4:0 a všechny góly, potom co se trefili Jurečka, Hromada, Masopust a Olayinka, nasázela během prvního poločasu. Za Spartu odehrál 74 minut exslávistický útočník Jan Kuchta, byl ale jenom stínem snajpra z dnešních dnů. Šlo o nejvyšší výhru Slavie v pražském derby v rámci samostatné české ligy. Červenobílí překonali do té doby svá dvě předchozí nejvyšší vítězství 4:1 z let 2005 a 2008. SESTŘIH: Slavia - Sparta 4:0. Čtyři góly za půli a historická potupa Letenských

4. místo: 10. kolo 2020/2021, SPARTA - SLAVIA 0:3 V prosinci 2020 kulminovala forma Abdallaha Simy. Senegalský supertalent prožíval fantastické období a dával góly doslova ze všeho. Pálilo mu to v Evropské lize i domácí soutěži. Pak se sice na něj začala lepit zranění a zvlhl mu střelecký prach. Ještě předtím dokázal setnout Spartu. V 10. kole ročníku 2020/2021 dvěma vstřelenými kousky zařídil výhru Slavie 3:0. Jeho galapředstavení, stejně jako Julišovu neproměněnou penaltu, diváci na Letné bohužel neviděli. Vinou pandemie koronaviru zely tribuny prázdnotou. SESTŘIH: Sparta - Slavia 0:3. Juliš nedal penaltu a zázračný Sima pak opanoval derby!

3. místo: 10. kolo 2021/2022, SPARTA - SLAVIA 1:0 Sparťané přerušili černou sérii proti Slavii až v říjnu 2021. V jubilejním 300. derby vyhráli 1:0 a porazili sešívané po čtrnácti vzájemných zápasech. Zápas rozhodlo vyloučení Aihama Ousua, jehož zkrat ihned ze standardky potrestal Lukáš Haraslín. Červenobílí onehdy padli po rekordních čtyřiapadesáti ligových duelech v řadě bez porážky. O emoce bylo postaráno i na tribunách: ohlušující pískot čekal na Srdjana Plavšiče, který jen pár měsíců předtím za kontroverzních okolností vyměnil právě Spartu za Slavii. Pěkné přivítání na známém stadionu jej nečekalo. SESTŘIH: Sparta - Slavia 1:0. Jubilejní derby pro Letenské, rozhodl Haraslín

2. místo: 24. kolo 2019/2020, SLAVIA - SPARTA 1:1 Těsně před covidovou apokalypsou se hrálo jedno z nejúžasnějších derby. A to přitom hrozilo, že by se duel, vzhledem k rozvíjející se pandemii, odehrál bez diváků. To by ovšem vyprodaný Eden přišel o dost možná nejpovedenější moment Petara Musy za celou jeho dobu ve Slavii. Chorvatský talent, dnes patřící čtvrtfinalistovi LM z Benfiky Lisabon, tehdy jako střídající ikonicky před Tribunou Sever srovnal derby v 90. minutě na 1:1. Naběhl si na Bořilův centr, přeskočil Dávida Hancka a nekompromisně udeřil. Sparta byla doslova sekundy od toho, aby slávisty po čtyřech letech a devíti vzájemných zápasech porazila. Na to si nakonec musela ještě další rok a půl počkat. SESTŘIH: Slavia - Sparta 1:1. Výhru Letenským v závěru sebral Musa