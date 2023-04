Slavia pod peřinou. Tvrdík poslal komisi seznam, odklad derby nechce

Zatímco se Sparta v tichosti a klidu chystá na jeden z největších zápasů sezony, může taky prakticky v přímém přenosu sledovat, jak se její rival potýká od posledního ligového kola s infekčním onemocněním v prvním mužstvu.

Poprvé o něm promluvil předseda klubu Jaroslav Tvrdík ve středu večer v rozhovoru pro Sport.cz. Náznaky by ale šlo hledat ještě dřív, někdy v minulém týdnu, protože již během víkendu po remíze 1:1 v Mladé Boleslavi zmínil kouč Jindřich Trpišovský absence Tomáše Holeše, Igoha Ogbua, Davida Douděry, Jana Bořila a Aleše Mandouse kvůli teplotám. Ty měly ještě během utkání omezovat i Davida Juráska, a později se stejné problémy měly objevit taky u Christose Zafeirise, Stanislava Tecla, Petra Ševčíka nebo Tarase Kačaraby.

Minimálně u Holeše a Ogbua byl ale jejich start v Mladé Boleslavi vyloučen i z preventivních důvodů. Holeš těžce snáší zátěž anglických týdnů a pomaleji regeneruje. Nigerijský stoper si zase z předchozího pohárového utkání proti Bohemians odnesl otřes mozku a pohmoždění v obličeji, kvůli němuž lékařský tým doporučil, aby byl Ogbu tak jako tak o víkendu vynechán z nominace s nadějí, že by mohl stihnout sobotní derby.

Teď je otázka, s kým do něj vůbec kouč Trpišovský vyrukuje, pakliže se nákaza skutečně tak výrazně rozmohla a dál ji nelze dostat pod kontrolu.

Mimo jiné proto se Slavia rozhodla, že požádá o prominutí zbývajícího trestu Petera Olayinky. Ten si za svůj úder hlavou do obličeje libereckého Gigliho Ndefeho odnesl od disciplinární komise stopku na čtyři zápasy, tři si odseděl. A protože předseda komise Richard Baček v nedávné minulosti připustil, že v případě, kdy nějaké mužstvo postihnou obrovské absence, dá se uvažovat o zrušení hráčova zbývajícího trestu, klub se této možnosti pokusil využít.

„Disciplinární komise ve čtvrtek dopoledne obdržela žádost hráče Olayinky o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu,“ potvrdil Baček.

„Následně na zasedání komise přišel zástupce klubu a také právní zástupce Olayinky a ten vzal tuto žádost zpět. K projednávání vůbec nedošlo,“ dodal ovšem vzápětí předseda disciplinární komise.

Na disciplinárku měla podle informací deníku Sport dorazit žádost o „získání“ Olayinky kvůli onemocnění jeho spoluhráčů podpořená i konkrétním seznamem postižených. Řádově šlo o více než třetinu Trpišovského kádru, plus minus asi desítku nakažených.

Slavia nicméně svou žádost odpoledne stáhla. Podle Tvrdíkových slov i proto, že si sám hráč přilehl k marodům. A asi tedy nějak přestala počítat s tím, že by se do soboty mohl uzdravit a rovněž mohla předpokládat, že by Baček jejímu požadavku stejně nevyhověl. Protože to mj. neudělal ani v případě útočníka Sparty Jana Kuchty zkraje podzimní části, kdy Letenští v době jeho pětizápasového trestu postrádali devět zraněných a jednoho vykartovaného hráče.

Tvrdík mimochodem v rozhovoru pro Sport.cz dopředu ohlásil, že o odklad sobotního derby klub žádat nebude, a že se na zápas všichni těší.

Dnes se má v Edenu konat předzápasový trénink otevřený pro veřejnost, po němž je v plánu i jedna ceremonie – prodloužení smlouvy Jindřicha Trpišovského a jeho asistentů o tři roky.

A další den derby.