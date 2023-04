Trpišovský chválil: Super fotbal, jako v Anglii. O titul to bude ještě velký boj

Jak vás nakoplo vedení v zápase?

„Pomohlo nám to, protože jsme pak měli příležitosti chodit do dalších situací, ve druhé půli jsme zvýšili na 2:0, tahle pasáž od nás byla hodně dobrá, bohužel přes naši levou stranu se nám tam ale Sparta po narážečce a náběhu skrz obranu dostala, faulovali jsme a snížila z penalty.“

Nastaly vám pak těžké chvíle?

„Dostali jsme na 2:2, někteří hráči chtěli střídat, nebylo to jednoduché, ale zareagovali jsme skvěle. Drželi nás individuální výkony hráčů jako Oscar, Ogbu, kteří dokázali zvýšit svou aktivitu, hlavně Oscar ve středu hřiště. A měli jsme další slibné šance, z rohu jsme dali na 3:2. Bohužel jsme ale pak nezachytili náběh a dali jsme si vlastní gól, to je jediná kaňka, ta situace byla jednoduchá, dala se ubránit, měli jsme balon na noze, ale takovým zkratem jsme si nechali vyrovnat… Jinak to byl super fotbal.“

Když se člověk ohlédne za předešlými derby, tak by se chtělo říct konečně, souhlasíte?

„Oba týmy předvedly enormní úsilí a nasazení, daly do toho všechno, dalo se na to dívat. Chvílemi mi to ve druhé půli připomínalo zápas z Anglie, kdy se hřiště trhalo a běhaly se bazény nahoru dolů. Jsem rád za to, co jsme předvedli, že i za stavu 2:2, kdy vývoj pro nás nebyl příznivý, jsme zvedli hlavu a dostali jsme se zase do vedení. A přispěl tomu i rozhodčí suverénním výkonem, pomohl plynulosti hry.“

Jak náročné bylo připravit se na zápas vzhledem k viróze, která vás v týdnu drtila?

„Nejhorší to bylo asi dva dny do zápasu, kdy jsme se nejvíc klepali, aby nevypadl někdo další. Jakmile někdo zakašlal, nebo si kýchnul, už jsme byli v panice, jestli to není příznak… Od čtvrtečního odpoledne jsme drželi sestavu, která potom nastoupila, jenom jsme čekali, jestli z ní někdo nevypadne, pracovali jsme na tom všichni trenéři, realizák, ale i hráči, kteří nemohli nastoupit, třeba Ondra Lingr se snažil hecovat kluky, přenést na ně energii. Kluci to zvládli skvěle, nebylo to na nás znát. Bůhví, jak by to dopadlo, kdyby nastoupili jiní, jestli by to bylo horší, nebo lepší, to už se nikdo nedozví. Ale pořád jsme do toho šli s kvalitou a s přesvědčením to zvládnout a ukázali jsme to. Jsem moc spokojený, jak do toho hráči vstoupili, jsem rád za Vencu Jurečku, kterému to vyšlo bodově, všichni hráli na hranici svých možností. Třeba Ogbu od 65. minuty tahal jednu nohu za sebou a chtěl vydržet co nejdéle, možná nám pak v té poslední situaci chyběl…“

Jaký je výhled do dalších dnů, co se týče marodů?

„Bude to dobré. Nejhorší je to u Petra Ševčíka, který má antibiotika, tam to bude delší, to platí i pro zraněné Davida Juráska a Ondru Lingra. Ale třeba David Douděra a Christos Zafeiris by mohli už v pondělí naskočit.“

Jak berete tenhle výsledek z hlediska dalšího průběhu soutěže?

„Má to víc věcí, ta první samozřejmě je, že máme příznivé vzájemné zápasy, tak uvidíme, jestli to k něčemu bude. Druhá je, že se nic nezměnilo, bodový rozestup zůstal stejný, bude to boj o každý výsledek, gól… To se dneska ukázalo, narazily na sebe dva silné týmy, my potřebujeme venku předvádět takové podobné výkony, abychom vozily výsledky. Tabulka je pořád stejná, na kontakt, bude to velký boj.“