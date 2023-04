Veselý: Nejlepší trenér je konkurence. Slavia? Nikdy nehrajeme na bod

Jak se vám líbil zápas?

„Samozřejmě se mi hodnotí dobře, když vyhrajete 4:0. Po dlouhé době jsme měli klidné dohrání zápasu, ale vítězství se nerodilo jednoduše. Týmy na sebe byly velmi dobře připravené, takticky to byla bitva. Soupeř zvolil ve středu místo Matějovského Kubistu, tak se to zvrhlo do boje o druhé a odražené míče. Ofenzivy vytvářely na obrany tlak silovostí a bylo to složité i pro rozhodčího, zákroky byly na obou stranách na hraně, hrálo se hodně agresivně. První gól takovému utkání vždycky pomůže, obrana se roztrhá a soupeř musí začít hrát jinak. Ale trošku mě zaskočil náš vstup do druhého poločasu, kdy měla Boleslav aktivitu a vytvářela si tlak. Když vám rotují kolem vápna Kušej a Ladra, není to příjemné, ale naše obrana si s tím poradila. Řekl bych, že odpor Boleslavi zlomil druhý gól a její hráči ztratili víru. Jsem rád za nulu, ale myslím, že na 4 góly to nebylo, je to vůči Boleslavi kruté. A i když jsme dali čtyři branky, klíč byl ve výborně fungující defenzivě, kterou musím pochválit.

Hradec vás ještě může ohrozit, ale šestka je na 99 procent jasná. Není už čas stanovit další cíl?

„Není, dokud nebude šestka jasná, tak nemůžu mluvit o jiném cíli. Hradec nemůžete podcenit a my máme těžký los. Jedeme na Slavii a venku Zlín, který hraje o život. Pokud jdete po schodech do činžáku, taky nejdete přes čtvrté patro do druhého. Když chcete někam vystoupat, musíte schůdek po schůdku. Dokud šestka není jasná, nebylo by to moudré a pokorné vůči soupeřům a soutěži.“

Říkal jste, že na vás byla Boleslav připravená třeba nasazením Kubisty. Ale jak jste byli připraveni vy? Trojice Ladra, Kušej, Škoda je bez střely na bránu.

„Věděli jsme, že Boleslav hraje hodně míče za obranu a využívá zisků, takže jsme se chtěli dostat do represinku, aby neměli čas hrát za nás. Když jim to nevycházelo, začali hrát víc do těla přes Škoďáka. Díky typologii, co nasadili – Škodovi a Kubistovi – měli převahu do standardních situací o dva vysoké hráče. Z toho jsme měli trochu strach. Ale kluci si s tím skvěle poradili, ale v jednu chvíli s námi mohlo být zle. Vytýkal jsem týmu, že jsme v první půli dělali zbytečné standardky. Tři čtyři rohy nemusely vůbec být, to soupeře dostávalo do hry.“

Čtyři góly, všechno nekompromisní zakončení ze střední vzdálenosti. Někteří trenéři to chtějí až do kuchyně, tady se s tím nikdo nepáral. Co na to říkáte?

„Skvělá produktivita. My jsme byli pohotoví, napadalo nám tam všechno. Možná když Boleslav ztratila víru, přestala být důsledná v dostupování a naši kluci měli víc času na střelu.“

Ta rána Jana Kovaříka byla výstavní…

„Trošku si vychutnám realizační tým, protože mě po poločase přesvědčoval, ať vystřídám Honzu Kovaříka. Já jsem jim řekl, že umí být u klíčových věcí. Než jsem to dořekl, byla tam šibenice, takže kluci sklopili hlavy a někdo musí mít vždycky pravdu.“ (směje se).

Bohemians - Boleslav: Kovaříkův raketomet! Šílená bomba do šibenice, 2:0 Video se připravuje ...

Čtyři góly, čtyři střelci. Jak je důležité, že se trefuje víc hráčů?

„Je to pro mě důležité. Není zdravé, když je tým závislý na jednom střelci. Pokud budete mít 20gólové střelce, je to sice skvělý, ale když ho budete mít v Bohemce, tak vám ho někdo rychle koupí, takže o něj přijdete. Nebo se vám zraní a jste v panice a tým je vyřízený. Vždycky je lepší góly rozložit mezi víc hráčů. Ideální je mít 20gólového střelce a k tomu pět šest pětigólových, ale žiju v české realitě a to se tady nestane. A konkurencí na sebe hráči tlačí. Ani skládání sestavy nebylo příjemné, měl jsem velké dilema mezi Matouškem a Drchalem, posadit Drchala také nebylo jednoduché, ale dal jsem na pocit, že Maty je na vlně, navíc nemůže hrát se Slavií.“

Když jste u Slavie, pojedete si do Edenu pro odplatu, nebo budete cílit na bod?

„My nikdy nehrajeme na bod. To ode mě tým nikdy neslyšel. Ani když šlo o záchranu, tak jsme nehráli na bod. My hrajeme na vítězství, ať je to s kýmkoli. Myslet si, že bodík stačí, je nezdravé uvažování. Ale se vším respektem k soupeři, aby z toho zas neudělal nějaký titulek. Den po pohárové porážce jsem z týmu cítil, že by nejradši s tou Slavií hráli znova, to je pro mě strašně cenné. Všichni vnímáme, že odvety platí na celém světě. Jsme rádi, že ji můžeme mít. I Slavia z toho bude vycházet, pro nás je dobré, že jsme se přesvědčili, že s ní můžeme hrát. V nějaký aspektech hry se jí můžeme vyrovnat a udělat jí to nepříjemné. Na pohárové utkání jsem měl velké ohlasy i od lidí, co nesledují fotbal. Všem se nám včera líbilo derby, tak by bylo fajn, aby bylo v takovémhle duchu. Aby bylo hodně vzruchu, hodně branek a lepší konec pro nás.“

Jaký je zdravotní stav týmu? Po dlouhé době diváci viděli Davida Puškáče, po ještě delší Jana Morávka. Ale co je s Alešem Čermákem?

„Začnu od Čermuse. Je po lehčím zákroku na menisku. Je možné, že naskočí ke konci. Dělalo se z to preventivních důvodů i z hlediska příští sezony, protože není vyloučené, že tu bude pokračovat. Už chodí, nemá berle a je zapojený do lehčích věcí v tréninku. Věřím, že nadstavbu dokážeme uhrát a bude moct hrát.“

Co Morávek s Puškáčem?

„Honza už je ready, minulý týden už hrál v béčku a zvažovali jsme ho i na Slavii, na to se ještě úplně necítil. Na Boleslav jsme plánovali, že by naskočil dřív, ale týmu se dařilo, tak nebyl důvod. Puškáč je také v plnohodnotném tréninku. Jediní na marodce jsou Čermák a Petrák.“

Na rozdíl od podzimu jste v posledních zápasech dominantní i doma, to by v závěru sezony mohl být jeden z klíčů?

„Určitě, ale platí stejná rovnice jako u dnešního utkání, je třeba vycházet z dobré defenzivy. Dnes to byla naše pátá nula a když odečtete šest gólů se Spartou, což pro nás byla facka, tak jsme na průměru okolo gólu na zápas. Teď nás ale budou čekat velká zvířata a tam se ukáže, jak na tom defenziva je. Třeba na Slavii hráči uskákali neuvěřitelné množství centrů a neudělali taktickou chybu. Projevila se kvalita nebo nahodilá věc. Moje heslo je, že útok vyhrává jeden zápas, organizace hry a defenziva zajišťuje úspěch v dlouhodobé soutěži.

Erik Prekop či Jan Matoušek přicházeli jako hráči bez čísel. Čím to je, že pod vámi je mají?

„Za celou dobu, co tu jsem, nepřišel hráč, kterého bych nechtěl, za to musím poděkovat vedení, že věří v můj úsudek. Erikovi se tu moc nevěřilo, ale měl jsem ho nakoukaného z druhé ligy jako protihráče a byl vždycky nechutnej. Teď jsem rád, že ho mám na své straně, je opravdu nepříjemný. Umíme najít hráčům odpovídající pozici, ve které dokážou vyniknout jejich přednosti. Je tam i troška štěstí, psychiky. A nejlepší trenér je konkurence. My dáme dohromady dvě nechutné trojice útočníků. A pokud vám jeden nebo dva nedají tři zápasy gól, tak postavíte místo Drchala Matouška. On se chce udržet, dá branku. Příště ji dá Venca Drchal… Sebelepší trenér, když bude mít na hřišti deset slušných hráčů a k tomu pět průměrných, tak těch deset ví, že bude hrát a nemá důvod se zlepšovat. Ale každý trénink je válka a boj o místo. I hry jsou o vlásek, proti hráčům je velká kvalita a tím se zlepšujeme jako tým.“