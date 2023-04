Hejda: Nedokážeme soupeře trestat. Čelo utíká a musíme koukat za sebe

Jak velká komplikace je ztráta proti Baníku?

„Boj o přední příčky jsme si hodně zkomplikovali, mohli jsme využít ztráty Sparty a Slavie, bohužel z Ostravy odjíždíme s nulou. Možná je čas se i koukat za sebe. Nevzdáváme nic směrem dopředu, ale musíme se soustředit především na sebe, získávat body a uhrát třetí flek. Čelo nám utíká, co si budeme povídat, tak to je.“

V čem vás Baník zaskočil?

„Neřekl bych, že nás zaskočil, asi ničím nás nezaskočil. Jenže z minima dostaneme góly, dopředu nejsme schopni potrestat soupeře, trefujeme tyčky, jak je naším zvykem. Odklonilo se od nás štěstí a vyžíráme si to.“

Proč vám to nelepí?

„Když dáme první gól a zatáhneme se, víme, že je to pro soupeře těžké. Šance jsme měli, některé situace jsme mohli dohrát lépe. Ale nejsme schopni dát gól, netrefujeme to a ze všeho naopak inkasujeme.“

Lepí se na vás smůla?

„Jde na jaře už o čtvrtý, pátý zápas, nevím, zda je na místě se bavit o smůle. Když se nějakému týmu nedaří, zvedneme každého, to je poslední dobou naše specialita.“

Dvě branky vám dal Tijani. Jak se brání?

„U druhého gólu jsem ho měl za zády, ale byl tam o setinku rychleji, samozřejmě je to má chyba. Ale v soubojích jsme ho eliminovali, neudržel nějak extra moc balonů. Prostě dal dva góly, tak se útočník chová. Bereme to tak, že jsme ho neuhlídali.“

Mrzí vás ztráta ve chvíli, kdy Sparta se Slavií remizovaly?

„Sledujeme to, nebudeme říkat, že ne. Chtěli jsme toho využít, dotáhnout se na ně, ale nepovedlo se. Zápasů je ještě hodně, nevzdáváme nic, ale musíme koukat na sebe.“

Podržel domácí gólman Letáček?

„Spíš jsme ho trefovali. Já tam měl hlavu, ale šla doprostřed, Choras to také netrefil extra k tyči. Buď střely zblokovali, nebo to letělo na něj, nebo jsme trefili tyčku.“