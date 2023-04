Nguyen: Nabídka z Vietnamu by zajistila rodinu, hráči jsou tam modly

Jeho táta nepozná ofsajd, přesto si vroucně přeje, ať FILIP NGUYEN (30) chytá vietnamskou ligu. V zimě to nevyšlo, nabídku od FC Cong An Ha Noi na 400 000 euro (cca 9,6 mil. korun včetně provize pro agenta) shodilo Slovácko ze stolu. Takže v létě další pokus? Peníze, které leží v Asii, jsou pro brankáře velkým magnetem. „V Česku bych takové nedostal,“ přiznává před sobotní bitvou se Spartou v rozhovoru pro isportPremium.

Na jaře dostal Filip Nguyen pět gólů z jedenácti zápasů. Pouze na Slavii inkasoval dvakrát. Stabilní forma mu může otevřít dveře do ciziny. Klub už má za něj nachystanou náhradu, podle informací Sportu se vrátí ze Sparty odchovanec Milan Heča. Držet si v kádru dva třicátníky moc nedává smysl. Ideální scénář: Heča vystřídá Nguyena, jenž odejde za snem a klub za něj vyinkasuje slušné odstupné.

Filipe, co s vámi bude v létě? Klapne to nakonec s přestupem do Vietnamu?

„To nikdo neví. Ve Slovácku mám ještě dlouho smlouvu, ale na druhou stranu, můj sen je zkusit si zahraničí. Byl bych rád, kdyby se mi povedlo udělat krok směrem ven. Teď s nikým v kontaktu nejsem, ale vietnamskou ligu sleduju. Mám v jednom klubu kamaráda. Z Vlašimi se znám i s Patrikem Le Giangem, který tam šel místo mě. Beru to tak, že ať přijdu kamkoliv, budu se muset poprat s konkurencí. Je jedno, jestli s Patrikem, s Milanem, s Honzou nebo s Pepou. Ani do Slovácka jsem nešel jako jasná jednička.“

Finančně prý byla ta nabídka pro vás naprosto skvělá. Potvrdíte to?

„V Česku bych takové peníze určitě nedostal. Když manželka viděla tu finanční