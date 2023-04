Uštěkaná lavička? Proč ne... Ujfaluši o Trpišovském a kouči s překladatelem

Podepsal se Slavií novou smlouvu do roku 2026, jeho plat se měl údajně vyšplhat na 1,5 milionu měsíčně plus prémie a bonusy. A hned druhý den v pražském derby (3:3) jako by chtěl slávistický trenér Jindřich Trpišovský ukázat, že si mimořádnou mzdu zaslouží. Neměl by však už přece jen zkusit výzvu v cizině? „Ve Slavii odvádí fantastickou práci a byl za ni odměněn. Jít do zahraničí by pro něho mohlo být velice zajímavé, ale nevím, jak je na tom jazykově,“ říká ve speciálním videorozhovoru bývalý reprezentant Tomáš Ujfaluši. Sám při tom lépe než jiní ví, že znalost cizí řeči je pro úspěch daleko od domova stěžejní – vždyť se etabloval v Německu, Itálii, Španělsku i Turecku.