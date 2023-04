Introvert je MVP Slovácka. Proč není s kámošem Sadílkem ve Spartě?

Na toho šikulu s číslem 20 se zaměřte, třeba tuhle sobotu proti Spartě. A hledejte v jeho hře chyby. Nejspíš jich moc nenajdete. Levačku má Marek Havlík famózní, přesnou jako asi nikdo v lize. Místo v základu si drží dlouhou dobu a nejpevněji ze všech, trenéři ho prakticky nestřídají.

Tak proč nevydělává rodák z Lubné u Kroměříže velké peníze v zahraničí, ve Spartě, ve Slavii nebo aspoň v Plzni? Za něco může jeho povaha. Zatímco z jiného středopolaře Lukáše Sadílka, jeho oblíbeného parťáka, stříkají cílevědomost, ambicióznost a touha být vidět, Havlík je jeho protipól. Introvertní povaha, domácí typ. Místo přestupu za lepším podepisuje nové kontrakty se Slováckem.

Nepotřebuje být ve středu pozornosti, a pokud hledáte typického týmového hráče, tak to je přesně on. „Všechno hrozně drží v sobě, asi není tak průbojný. Vůbec nedává najevo emoce, což mu možná škodí i na hřišti. Lidé, kteří ho sledují, to třeba z něj necítí. Jako by se styděl dát to najevo,“ uvažuje nahlas Svědík.

V šatně mezi „svými“ se prý „Havlas“ projevuje i jinak. Jako