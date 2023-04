Liga očima fanoušků: Derby jako smůla i alibismus. Kupte Plavšiče!

Video se připravuje ... Uplynulé kolo nabídlo asi nejsledovanější zápas ligy. Derby mezi Spartou a Slavií se řešilo dlouho před výkopem a řeší se i po závěrečném hvizdu a remíze 3:3. Podle slávistů ukázal Jindřich Trpišovský svou sílu, podle sparťanů zase sešívaní ukázali něco úplně jiného. Zato na Baníku si mnou ruce po vítězství nad Plzní a v Ďolíčku

SLAVIA PRAHA Smolná ztráta. Ale Trpišovský ukázal sílu Slavia vstupovala do derby v roli outsidera, a přesto měla vítězství na dosah. Pátou jarní bodovou ztrátu tak je potřeba hodnotit stejně jako předchozí čtyři, tedy jako hodně zbytečnou. Domácí měli být v absolutní top formě, hráli v plné síle a čelili Slavii, která měla pro zápas k dispozici čtrnáct hráčů A týmu do pole. Mimo jiné se musela obejít bez čtyř z pěti nejlepších středních záložníků, Ševčíka, Zafeirise, Lingra a Hromady. Přesto to na hřišti nebylo poznat, což je skvělá zpráva pro další zápasy se stejným soupeřem. Jindřich Trpišovský ukázal, v čem je možná jeho vůbec největší síla jako trenéra. I v téměř bezvýchodných situacích dokáže připravit tým tak, že velký zápas odehraje skvěle a může jej vyhrát. Tentokrát zvolil systém, který za jeho působení ve Slavii tým snad nikdy nehrál, tedy 3 – 4 – 3 s osobním bráněním soupeřů po celé ploše hřiště. Přes minimální prostor na přípravu hráčů na nový styl hry to fungovalo. Slavia má možnost zisku titulu stále výhradně ve svých rukou. Stačí „jen“ osmkrát vyhrát. Tak do toho! ONDŘEJ KREML. 40 let, vědecký pracovník Video se připravuje ... SESTŘIH: Sparta - Slavia 3:3. Derby plné zvratů! Vlastní gól Ousoua v nastavení

SPARTA PRAHA Alibismus rivala, derby se vším všudy Viděl jsem derby, které mělo všechny parametry utkání soupeřů, kteří si nic nedarují. Pěkné akce, chyby, a dokonce kiksy se spravedlivým výsledkem a dobrým rozhodčím. Rival, který alibisticky před utkáním všem médiím zeširoka zvěstoval, jak je oslaben, kdyby to náhodou nevyšlo, nám zejména v prvním poločasu zatápěl. Částečně také proto, že zvolil taktiku nakopávaných míčů, vědom si kvalitativní převahy naší zálohy. Slavia hrála chytřejší fotbal, a my jsme si počínali jako studentík na prvním rande a nevěděli, co přesně hrát. Trochu tomu napomohla slabší hra obou wing-backů. To se naštěstí změnilo v druhém poločasu, kdy jsme za stavu 0:2 začali hrát lépe. Napomohla tomu jasná penalta, proměněná se štěstím naším kapitánem. Čvančara, nepříjemný pro všechny soupeře, připravil druhý gól, a rýsovala se remíza. To se také stalo, ale až další dvě branky určily konečný výsledek. Trpišovskému k vítězství nepomohl ani ten nahoře, kterého o to požádal pokřižováním se před zápasem. My budeme i nadále spoléhat sami na sebe. Miloš Kolář. 72 let, fotbalový důchodce Video se připravuje ... Kotal: Sparta ukázala sílu na titul. Nečas: Až bude Slavia v topu, může na Letné vyhrát

VIKTORIA PLZEŇ Místo štěstí smůla, z Chorase žolíka Hele, my jsme prostě letos mistři. Ale tohle prvenství mě nijak nehřeje: jsme totiž mistři průšvihů. Minule jsem napsal, že hrajeme s polomrtvým Baníkem. Tak jsme ho prostě polili živou vodou a už zase řádí. U nás je to jako v tom přísloví, že na pos... i hajzl spadne. To štěstí, které se nás drželo v minulé sezoně, nahradila od podzimního zápasu se Spartou smůla a myslím si, že ji nesetřepeme. Zápas v Ostravě jsme měli vyhrát. Soupeř byl přestřílen, z brankáře jsme udělali hvězdu, a když Tijaniho necháme být, branky nám dá. A my... my nic. Nevím, proč se chudák Choras, kterému to nelepí, nenechá psychicky třeba dva zápasy odpočinout. Bojuje, nechá na hřišti duši, ale góly zatím nikde. Vždyť na lavičce je zaparkovaný Vydrýsek a Dududík, ti za to taky umí vzít. A Chorase tam třeba poslat jako žolíka, to přece umí. Nějaké sny o titulu můžeme pustit k vodě, držme si ten třetí flek, ale řešme výhledově příští sezonu. Cestou, kterou jdeme, vlak nejede. To je pro mě slepá kolej. Čest královně Viktorce. Zvykejme si, dobře už bylo. KOVI. 54 let, koordinátor distribuce Video se připravuje ... Baník - Plzeň: Tyč! Štěstí pro Ostravu, propadlý balon Vydra poslal jen do konstrukce

BANÍK OSTRAVA Bravo Tijani, šéfové, kupte Plavšiče S Plzní jsme hráli pragmatický fotbal, zezadu na protiútoky, a často si pomohli i nakopávanými míči. V naší situaci to možná ani jinak nešlo. Obě branky jsme ale dali po pěkných kombinačních akcích. K týmovému výkonu se přidaly některé skvělé individuální výkony. Musím zmínit Tijaniho, který je pro naši hru důležitý a pro soupeře nepříjemný. Vyhraje spoustu soubojů, a co víc – na něco málo přes 817 minut má 8 bodů (6+2), což je téměř bod na zápas. Skvělý byl i Plavšič, který se fotbalovostí, rychlostí i práci s míčem vymyká české lize. Vedení musí udělat maximum pro to, aby se stal naším hráčem. I když je mi jasné, že to nebude vůbec jednoduché. Borce takových kvalit do Ostravy bez pohárů dlouho nedostaneme. Plzeň byla herně lepší, měla více šancí, ale naše vítězství bylo zasloužené, protože jsme jednoduše dali dva góly a ona jen jeden. Ze tří zápasů mít sedm bodů, to je vzhledem k dosavadnímu jaru velmi slušný počin. Teď je třeba zvládnout zápas v Boleslavi, ať se vyhneme skupině o záchranu. David Liveč. 42 let, vedoucí prodeje Video se připravuje ... SESTŘIH: Baník - Plzeň 2:1. Konečně euforie v Ostravě, odšpuntoval ji Tijani