Krejčího vedl až do mužů: Je srdcař. Ale měl období, kdy se na něj plivalo

Nezasvěcení nechápou, nevěřícně krčí rameny. Kde se to v něm bere? Ladislav Krejčí ve čtyřiadvaceti letech stojí v čele Sparty, je její kapitán a na hřišti i v kabině co řekne, to zaručeně platí. Ale nic nuceného. Naopak. „Je srdcař. Vždycky chtěl, aby tým byl úspěšný,“ říká trenér Pavel Šustr (48), jenž vedl Krejčího ve Zbrojovce od mládeže až po muže. „Nepamatuju hráče, který by přechod do Sparty zvládl tak rychle. Je předurčený k tomu, aby si s tím poradil i ve světě.“

Co staví Krejčího do role lídra?

„Laďa byl v každé kategorii srdcař, týmový hráč. Procházel si tím postupně už od mládeže a vydrželo mu to až do mužů. A to, že takovou roli dostal i ve Spartě, je za mě obdivuhodné. Moravák, ve Spartě, kapitán, v jeho letech… No, klobouk dolů.“

Jak si coby kapitán vede?

„Kdyby to nějakým způsobem nezvládal, tak tým ani klub ho v takové roli nenechá. Je tam a myslím, že to skvěle funguje.“

Ano, Sparta na jaře šlape, je v čele ligy a Krejčí je tím, kdo tým často motivuje. Má svým chováním na výkony mužstva velký vliv?