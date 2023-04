Rada: S Koubkem dohodu nemám. Nový kouč? Pro mě absolutně zásadní

Vaše pozice se změnila, že?

„Nevím, jestli je úplně dobrá doba se k tomu vyjadřovat.“ (usměje se)

Jaký vztah máte s panem Koubkem?

„Myslím, že se dá odvodit od toho, kolik jsem toho na jaře odehrál…“

Už vloni jste do některých zápasů, především se silnými, nezasahoval. Jak jste to nesl? Trenér vykládal, že máte spolu dohodu.

„Říkal, že vzhledem k taktice, způsobu hry se mu tam tolik nehodím. Souhlasil jsem, odkýval jsem mu to, co mi zbývá? Jsem jeho podřízený, tak bych to řekl. Že by to byla nějaká dohoda, kdy nastoupím a kdy ne? Hráč prostě musí zatnout zuby a jet dál.“

Nesl jste to těžce?

„Respektoval jsem to, ale kdo si nechce zahrát na Spartě, Slavii. Podřídím se týmu, jen je těžké to nazývat dohodou.“

Váš brácha Tomáš, mistr ligy s Plzní, tvrdil, že máte být na place pořád.

„On to myslel tak, že je jedno, jestli je vám devatenáct nebo pětatřicet, ale když máte formu, daří se vám, tak máte hrát. Já jsem v týdnu udělal tři rozhovory, dal jsem v pěti zápasech čtyři góly a najednou přišel víkend a nehrál jsem. Bylo to kolikrát těžké.“

V čem nejvíce?

„Jste v nějakém psychickém nastavení, všichni vás chválí, že zažíváte vlastně na sklonku kariéry životní sezonu a vy jen vlastně řešíte, jestli budete hrát. Bylo to plné paradoxů.“

Končí vám smlouva. Máte zájem pokračovat?

„Ano, budeme se o tom bavit. Bude tady nový stadion, ale pro mě je největší motivace sportovní stránka, ukázat, že tomu týmu můžu ještě něco dát.“

Zdravotně jste na tom jak? Měl jste velké problémy s kolenem.

„Je to v pořádku, žádné úlevy ani nechci. Měl jsem to tak vždycky, chtěl jsem se zlepšovat, proto jsem šel často až na hranu. Když jsem se vrátil do Bohemky, bylo to špatné a já v sobě pořád řešil: Musím trénovat, abych měl nějakou úroveň, přitom koleno mě limitovalo.“

Stoper Roman Polom skončil kariéru v sedmadvaceti, přitom byl dříč. Říkal: Možná jsem občas měl jít místo do posilovny na pivo. Jste stejný?

„Známe se, kopali jsme spolu v Mladé Boleslavi. Já zvládám oboje: cvičení i pivo.“ (směje se)

Už střádáte plány, co budete dělat po kariéře?

„Začal jsem studovat trenérskou licenci, chtěl bych se tomu věnovat. Záleží teda na tom, jestli mě někdo bude chtít.“ (usmívá se)

Budete hrát na žízeň?

„Fotbal miluju, dal bych si Hanspaulku, nějakou B třídu, ale rozum musí zvítězit. Asi to nepůjde, abych neměl v pětačtyřiceti umělý kloub.“

Ještě zpět k Hradci. Pokračoval byste pod koučem Koubkem, jenž končí?

„Bude nový trenér, to je pro mě zásadní. Absolutně. Tak bych to řekl.“