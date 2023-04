ONLINE + VIDEO: Slovácko - Sparta 1:1. Krejčí dal penaltu, Kovářův vlastní gól

Fotbalisté Sparty v 28. kole FORTUNA:LIGY hrají na hřišti pátého Slovácka, kde v posledních dvou soutěžních zápasech padli. Tentokrát by však bodová ztráta znamenala, že by Letenští mohli v případě večerní výhry Slavie s Bohemians přijít o vedoucí příčku tabulky. Jak zápas dopadne? V základu Pražanů je Adam Karabec, mimo je kvůli zdravotním problémům Tomáš Čvančara. První gól po Juroškově břevně, když se pak míč odrazil od Kovářových zad do branky. Ve druhé půli srovnal z penalty Ladislav Krejčí. ONLINE přenos a VIDEA klíčových momentů sledujte na webu iSport.cz.