Jurečka jede. Popsal, jak se rval s adaptací ve Slavii, na Slovácko zavolá

Na „apríla“ poslal v 94. minutě balon do olomoucké sítě. Gól nic neřešil. Šlo o trefu na 4:0, přesto měla pro Václava Jurečka silný význam. „Nastartovalo mě to,“ vypíchl důležitost okamžiku. Pár dní nato rozhodl v prodloužení pohárové semifinále s Bohemians, skóroval proti Spartě a v sobotu opět proti „klokanům“. Momentálně prožívá nejlepší úsek slávistického angažmá. „Přišel jsem do nejlepšího mančaftu v Česku. Nebylo to jednoduché, ale musel jsem se s tím porvat,“ usmál se.

Bohemians jste přejeli 3:0. Byl první poločas takřka dokonalý?

„Hlavně jsme chtěli dobře vstoupit do zápasu. To se nám povedlo, dali jsme rychle tři góly, byli jsme aktivní, vytvářeli jsme si gólové šance, což bylo super. Druhá půle už byla taková údržbová, ale zkušeně jsme si výsledek pohlídali.“

V posledních pěti utkáních jste vstřelil čtyři góly, přitom předtím jste měl trochu hlušší období a s produktivitou se trochu trápil. Kde se to zlomilo?

„Asi proti Olomouci, kdy jsem šel na hřiště jako střídající hráč, a vstřelil branku na 4:0. To mě nastartovalo. Tak to ve fotbale bývá. Někdy máte špatné období, pak zase dobré. Doufám, že mně to vydrží, co nejdéle.“

Do Slavie jste přišel v létě ze Slovácka. Jste nyní konečně v pozici, kterou jste chtěl mít?

„Když přijdete do nového prostředí, adaptace občas bývá složitější. Někdy to tak je, nijak jsem se tím nezaobíral. Nedělal jsem věci navíc, jen pořád to svoje. Vždycky to tak mám, je to o hlavě.“

Jak jste si vůbec na angažmá ve Slavii věřil?

„Přišel jsem do nejlepšího mančaftu v Česku. Nebylo to jednoduché, ale musel jsem se s tím porvat. To se nedá nic dělat. Musel jsem se prát o místo, s tím jsem počítal.“

Slavia - Bohemians: Jurečkova střela škrtla o Jindřiška a zaskočila Jedličku, 1:0 Video se připravuje ...

Sparta ztratila na Slovácku, byl to pro vás před duelem s Bohemians výrazný motivační faktor?

„Asi klukům zavolám, že odvedli dobrou práci. Vrátili jsme se na první místo tabulky, jdeme do finiše sezony. Teď se ukáže, kdo bude lepší.“

Jak je pro vás psychicky důležité, že jste zpátky na samé špici FORTUNA:LIGY?

„Jsme za to rádi. Věříme si, odvaha na hřišti je hned větší. Věděli jsme, že derby bylo pro nás nešťastné, ale odvedli jsme dobrý výkon, což byl základ. Teď musíme dotáhnout zbývající dva zápasy základní části, ať jdeme do nadstavby z prvního místa.“

Na Spartě jste po skvělém výkonu brali bod, dnes jste přejeli Bohemians. Jde o zápasy, které vás v titulovém souboji mohou hodně povzbudit?

„Ano, derby nás nastartovalo. Před utkáním jsem cítil z týmu velkou chuť a odlišnou sebedůvěru oproti předchozím nepovedeným zápasům venku. Jo, derby byl zlom a dnes se to ukázalo.“

Před třemi týdny jste se s Bohemians trápili v semifinále poháru. V čem byl sobotní duel jiný?

„Pohár a liga jsou dvě odlišné soutěže. Měli jsme dobrou přípravu i s ohledem na pohárový vzájemný zápas, realizační tým odvedl skvělou taktickou práci a my jsme z toho jen těžili.“