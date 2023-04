Veselý po lekci: Bylo to od nás málo. Na vápně jsme čekali na smrt

Po semifinálové pohárové porážce před třemi týdny Jaroslav Veselý hromoval, že se Bohemians do Edenu vrátí a třeba připraví Slavii o titul. Zadání se naplnit nepodařilo. „Klokani“ padli po jednoznačném průběhu 0:3. „Bylo to od nás málo,“ odtušil trenér. Nyní se už v Ďolíčku koncentrují na těžký boj o udržení čtvrtého místa FORTUNA:LIGY. Jdou po něm, už nic neskrývají, umístěnku do předkol evropských pohárů tahle parta strašně chce. „Kašlu na to, teď už to můžu říct, zahrajeme si o čtyřku. Rozdáme si to se Slováckem a Olomoucí,“ bojovně pravil Veselý.

Bylo v Edenu po prvním poločase vymalováno?

„Slavia vyhrála naprosto zaslouženě, od nás to bylo málo. A to po celý zápas. Domácí vstoupili do zápasu velmi dobře. Měli drtivý tlak a my jsme jen čekali, nikoliv, zda přijde branka, ale kdy přijde. To se také stalo, pak se nám podařilo tlak trošku otupit, zkusili jsme presink, změnit rozestavení. Paradoxně naše nejlepší pasáž byla mezi první a druhou inkasovanou brankou, kde jsme měli určité zisky, ale právě v tento moment jsme se nechali porazit vlastní zbraní – rychlými protiútoky. Slavia je dobře sehrála a ještě lépe trefila. Třetí branka utkání v podstatě vyřešila. Druhý poločas byl pro nás těžký z hlediska toho, jak k tomu přistoupit. Chtěli jsme derby odehrát se ctí, ale bylo jasné, že otáčet výsledek na 3:3, nebo 4:3, by bylo harakiri. Proto jsme zápas chtěli dohrát poctivě v defenzivě, a dát branku. To první se povedlo, druhé ne.“

Byla největším problémem Bohemians matná hra směrem dopředu?

„Rozhodně. Přestože jsme třikrát inkasovali, největší důvod naší porážky je ofenziva. Slavia nás dostala pod tlak, to se dalo čekat, ale od nás tam bylo strašně málo z hlediska ofenzivní části hřiště. Ať už se týká tvorby nebezpečných situací, ale i činnosti ve vápně. Neměli jsme vyloženou šanci. Ani nevím, jestli jsme vůbec vystřelili... Nic si nevybavuju. Prostě to bylo od nás málo. Pokud chcete na Slavii uspět, musíte být nebezpeční a domácí zaměstnat bráněním. To se nestalo, což mně vadilo. Čekali jsme na vápně na smrt.“

Je pro Bohemians nevýhodné hrát se Slavií dva zápasy v krátkém sledu? Poprvé jste v Edenu sahali po senzačním finále, napodruhé jste byli jako vyměnění…

„Možná jsme v poháru narazili na svůj strop. Na předzápasové přípravě jsem hráčům říkal, že naší nevýhodou je možnost Slavie čerpat z pohárového zápasu. Že nás určitě nepodcení a k derby přistoupí zodpovědně. V praxi se ukázalo, jakou má Slavia sílu, když se na zápas koncentruje na sto procent. Soupeři byli lepší téměř na všech postech, ukázal se rozdíl mezi námi a špičkou ligy. To ale není hanba. Jenom to ukazuje, že jsme si možná sáhli na strop. Ale každý strop se dá probořit.“

O poločase jste prohrávali 0:3. Spustil jste fén?

„Ne, nikdo se na nic nevykašlal, jenom to prostě bylo málo. Možná někdo podlehl atmosféře, ovšem na hřišti nebyl jediný hráč, kterého bych kritizoval za nasazení. Za týmem si stojím, klukům jsem po zápase poděkoval. Možná to vyzní blbě, ale na Slavii není jednoduchý odehrát zápas, když v 36. minutě prohráváte 0:3. Hráči to pak odmakali, odevzdali, co jsme chtěli. Kluci jsou sami naštvaní, proč bych jim dával fén? To se stane jen v případě, že na povinnosti kašlou, nebo fotbalu nedávají všechno. Dneska byl výbornej rozhodčí, výbornej soupeř, ovšem jenom jeden… K úrovni utkání jsme nepřispěli, jak bychom měli.“

Zápasy v Edenu se až na drobné výjimky opakují. Mužstva odjíždějí s nepořízenou a ještě s kupou inkasovaných branek v batohu. Jde Slavii v rozpoložení, jako v sobotním večeru, smysluplně čelit?

„Návodem byl pohár. Za dvacet minut jsme měli tři gólovky, jednu jsme proměnili. Tady leží klíč. Shodou okolností jsme při přípravě připomínali bilanci Slavie v domácích zápasech. S dneškem vyhrála čtrnáct ligových zápasů při skóre 53:6, což je naprosto fenomenální. V podstatě to vychází čtyři branky na zápas. S námi normu skoro naplnila. Nepovedlo se nám to, ukájet se jedním pohárovým zápasem nemůžeme, to je pryč. Stejně jsme vypadli, úspěch to nebyl.“

Dvě kola před koncem základní části však máte jistotu účasti ve skupině o titul. To úspěch je, ne?

„Ano, jsem rád. Pro Bohemians to bylo prioritní. Sice jsme na Slavii dostali na prdel, ale můžeme se uklidnit ze šestky. V nadstavbě nás čeká takových zápasů pět. Rozhodně nechceme, aby všechny dopadly jako v sobotu. Ještě nás čekají dvě utkání do konce základní části, budujeme si pozici. Kašlu na to, teď už to můžu říct, zahrajeme si o čtyřku. Rozdáme si to se Slováckem a Olomoucí. Zápas na Slavii nerozhodne o tom, zda se nám to povede. Kdybych si měl vybrat, radši porazím soupeře v boji o čtyřku. Ve vzájemných utkáních se rozhodne.“