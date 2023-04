Hašek to o půli vzdal, stáhl Řezníčka: Nemůžeme vykrvácet v prohrané bitvě

Vždycky byl takový. Co si myslí, to řekne, na důsledky příliš nehledí. Proto trenér Brna Martin Hašek po prohře ve 28. kole fotbalové ligy 1:3 v Liberci potvrdil, co vlastně všichni viděli. Zbrojovka po strašidelné půli, v níž třikrát inkasovala, duel vzdala. Střídán byl dokonce kanonýr Jakub Řezníček.

Po pauze přišlo překvapení. Brno vyběhlo na stadionu U Nisy bez muže číslo 37. V kabině zůstal Jakub Řezníček, s devatenácti brankami nejlepší střelec ligy, jenž v první části aspoň zlobil domácí zadáky. Nehrál rozhodně zle, v sestavě Jihomoravanů bylo deset větších adeptů na střídaní.

Přesto skončil.

Tímto krokem šéf lavičky Martin Hašek dokázal, že duel vzdal. Nemyslel na úspěch, na (jasně, fantasmagorický) scénář o otočení z 0:3 k bodu jednomu či třem. „Možná to zní trochu nesportovně, že neuděláte všechno pro to, abyste výsledek otočili,“ přiznal kouč. Ano, to zní…

Na druhou stranu při brněnské přítomnosti je to i trochu pochopitelné. Tým hraje o záchranu, až ve středu jej čeká další ultradůležitý duel s Českými Budějovicemi. Liberec si z něj herně utahoval. „Výsledek byl ještě milosrdný,“ připustil trenér. „Byl to zase den blbec,“ přidal se záložník Jiří Texl.

Proto došlo na symbolický ručník v ringu. „Je to jedna bitva, ne válka. A tahle válka bude mít další bitvy,“ pustil se Hašek do mudrování. „Nemůžeme vykrvácet v bitvě, která byla ztracená. Proto šel dolů nejlepší ligový střelec Řezníček,“ objasnil.

Liberec - Brno: Berkovec špatně vyběhl, snadný gól pro Frýdka, 1:0 Video se připravuje ...

Je pravda, že bylo rozhodnuto. Slovan soka ničil, gólů mohl dát ještě více. Například Lubomír Tupta místo jednoho klidně tři, dvakrát však ve velmi slušné pozici přestřelil bránu. V koncovce byl nešikovný také Victor Olatunji, na druhou stranu zapsal asistenci a velmi dobrý výkon v poli.

Zato se střelecky zadařilo Christianu Frýdkovi. Sporý záložník se trefil dvakrát. Při výšce 171 centimetrů hlavou a poté - pro sebe typičtěji - parádní placírkou z nějakých osmnácti metrů. Dal druhou a třetí branku v sezoně, ale pozor! Naposledy byl úspěšný v prvním ligovém kole, poslední červencový den minulého roku, kdy přispěl k nečekané výhře na Spartě, na stadionu klubu, který ho vychoval.

Od té doby třiadvacetkrát nula. Nutno však připomenout, že ho trápily během jara zdravotní neduhy. „Nakázal jsem si, že musím přestat přemýšlet,“ vysvětloval po Brnu.

Pro Liberec to přišlo v pravou chvíli, vítězství by mu mělo výrazně pomoci poskočit do střední skupiny, vyhnout se tak boji o záchranu. „Brali jsme každé vítězství, ale vlastní gól v závěru mi to trochu kazí. Mohli jsme mít s Brnem vyrovnanou bilanci,“ připomněl kouč Luboš Kozel, že na podzim Slovan padl na Moravě 0:3. Tentokrát hosté pohnuli ukazatelem skóre díky vlastní brance Imada Rondiče. Jinak se nezmohli na nic a hrozí jim baráž.