Vlkanova: Tohle jsme potřebovali. Když vyhrajeme na Spartě...

Kdy se zápas rozhodoval?

„První poločas, který jsem sledoval z lavičky, se mi zdálo, že jsme byli lepší, dostali se do šancí. Dali jsme jeden neuznaný gól po ofsajdu, pak Hejdys (kapitán Lukáš Hejda) krásně zakončil standardku. Přežili jsme jedinou šanci střelou Hlinky, od té doby byl na hřišti jeden tým. Jsem moc rád, že jsme dokázali vstřelit branky a vyhráli jsme. Moc jsme to potřebovali.“

Pomohly vám dva góly, které jste dával brzy po příchodu na hřiště?

„Bylo to hodně rychlé. Dostala se ke mně standardka, na zadní tyči jsem si zařval, aby to na mě pustili. Nejdůležitější byl dobrý první dotek. Před druhým gólem jsem čekal do poslední chvíle, po centru to propadlo přes obránce až ke mně a hlavou jsem to naštěstí trefil.“

Je důležité vysoké skóre pro závěr ligy?

„Měli jsme chvíle, kdy nám to tam úplně nepadalo, třeba Chorasovi (Tomáši Chorému) nebo mně. Teď se nám to oběma povedlo, snad branek bude víc. Nějaké góly jsem hlavou dal, ale takhle dobrý asi ne. Můj první v lize byl na Spartě hlavou (20. května 2017, Sparta porazila Hradec 3:2), bylo by dobré to zopakovat ve středu.“

Pomůžou vám branky do základní sestavy?

„Těžko říct, co trenéři vymyslí na Spartu. Každý chce hrát, dělá pro to všechno. Všichni uděláme na hřišti pro Plzeň co nejvíc, chceme vyhrávat.

Půjde výkon proti Zlínu přenést na Letnou, kde nastoupíte proti těžšímu soupeři?

„Na jaře dokazují kvalitu. Určitě to bude velký rozdíl, navíc na Letné. Bodů je ve hře pořád ještě dost. Když vyhrajeme, zase můžeme pomýšlet na boj o titul. Musíme se na to připravit.“

Poučíte se ze zápasu na Slavii, kde jste prohráli 1:2?

„Uvidíme, co trenéři připraví za taktiku, s čím tam pojedeme. Bude to z naší strany asi aktivnější, trošku se z toho poučíme.“