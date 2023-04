Kotal: Penaltu pro Spartu sudí obhájí. Oscar či Zafeiris dodají nadstandard

Viktorka však hraje ve středu na Spartě. Nemůže ještě vyskočit z bronzové figury?

„Pro Plzeň je to klíčový zápas, ale stejně si myslím, že její šestibodová ztráta je už taková, že stoprocentně skončí na třetím místě. Půjde spíš o Spartu, jestli dokáže vyhrát. Už to nemá ve svých rukou, musí čekat na zaváhání Slavie, ale potřebovala by se dostat na první místo po základní části. Je to výhodné pro nasazení do nadstavby.“

Sparta na Slovácku remizovala. Souhlasíte s trenérem Brianem Priskem a jeho spokojeností s výkonem?

„No tak spokojený... Způsob hry Slovácka byl vždy na protiútoky, na tom to mají založené. Dalo se předpokládat, že bude mít Sparty více ze hry. Na jednu stranu neměli štěstí, dali tyčky, byla to otázka centimetrů, ale v zakončení jim chyběl hlavně důraz. Možná to bylo tím, že nehrál Čvančara. Nakonec byli rádi za všelijakou remízu.“

Narážíte na podivnou penaltu, z níž vyrovnal Ladislav Krejčí?

„Rozhodčí