Radši nahrávka než hattrick. Frýdek válel proti Brnu a ovládl iSport Index

Ve druhé půli mohl dát dohromady kloboukové kouzlo, ten fotbalový majstrštyk. Metu, za níž se ženou střelci po celém světě. Hattrick. Christian Frýdek třetí kudlu do brněnských řad nezapíchl.

Jednou však nahrával v dobré pozici Victorovi Olatunjimu, který poslal balon vedle. Podruhé se tak nějak snažil uhrát průnik do vápna na penaltu. Nepískala se – a to naprosto správně. „Říkal jsem si, že jsem mohl možná vystřelit, ale Victor stál v lepší pozici, takže jsem mu chtěl přihrát. Škoda, že nedal,“ vykládal Frýdek po duelu.

„Apeloval jsem na něj, aby dal hattrick. Kdyby to vzal víc na sebe, možná by se mu to povedlo. Jenže on chce akce spíš připravovat. Každopádně hrál velmi dobře,“ nepřekvapil chválou sporého záložníka kouč Luboš Kozel.

V prvním poločase se však Frýdek nejmladší projevil jako střelec. Člen klanu původem z Hradce Králové (táta i brácha hráli za Spartu i reprezentaci, strýc je trenér) nejprve skóroval hlavou. Při 171 centimetrech je to nečekaný fakt, ale „Kikin“, jak se mu přezdívá, je mazaný. Proto si našel míč.

„Taky bych si netipnul, že bych mohl skórovat hlavou, ale viděl jsem, že Ghali centruje a trenéři nám před zápasem říkali, že jejich obránci nezachytávají hráče. Nevím, kdo mě zrovna bránil, ale pravda, že mě nezachytil a trochu jsem předvídal, že by se to mohlo odrazit. Pak mě míč nějak trefil do hlavy,“ culil se.

Článek pokračuje pod grafikou

Druhá trefa už byla klasická. Záložník zatočil placírkou míč do horního rohu. „S trenérem Harantem pracujeme na zakončení. Takže něco podobného děláme,“ prozradil.

Frýdek tak – doufá – ukončil nepříliš dobré období. O střeleckém mlčení už šla řeč. Navíc měl zdravotní problémy, trápil ho bolavý kotník. „K dobrému výkonu potřebuje zdraví,“ upozornil Kozel. „Musím zaklepat, že mě teď nic netrápí a postupem času, jak trénuju víc a víc, tak se cítím líp a líp,“ reagoval hráč.

Platit by to mělo i pro jeho psychiku. Dlouhé čekání na branku ho, logicky, poznamenalo. „Určitě, možná jsem si z toho dělal trochu hlavu, ale jsem za to opravdu rád, že to teď přišlo,“ netajil.

Ono se to od něj čeká. Frýdek je sice v Liberci na přestup, Sparta na něj má však předkupní právo. Odmalička je brán za echtovní talent. „Technicky je to velmi dobře vybavený hráč. Má cit pro hru,“ řekl Václav Kotal, expert deníku Sport, bývalý kouč Sparty, Brna, Hradce, Jablonce.

„Je to podobný typ jako Adam Vlkanova nebo Vašek Pilař. Jsem rád, že se postupně v českém fotbale takoví hráči prosazují, dávají něco navíc. Pro diváky je to důležité. Z Hradce znám tátu, dědu, celou jejich rodinu. Frýdkové do českého fotbalu patří,“ dodal Kotal.

Christian to v neděli potvrdil.