Hláškař Hašek: požírač zn. Sparta, atomový hřib i „klokani“ bez kokainu

Martin Hašek: jaké jsou jeho nejlepší hlášky? • FOTO: Koláž isport.cz Je zkrátka... jiný. Jen co se trenér Martin Hašek vrátil v Brně po více než třech letech na prvoligovou lavičku, hned zaujal svými tahy a výroky. Nejprve tím, že při své obnovené premiéře vynechal v základní sestavě supertalenta Michala Ševčíka, o víkendu zase „odzbrojením“ veterána a nejlepšího ligového kanonýra Jakuba Řezníčka, jehož stáhl o přestávce za beznadějného skóre 0:3 ve prospěch Liberce. Nijak při tom neskrýval, že coby kouč zápas v podstatě vzdal a nebylo to úplně fér... „Je to jedna bitva, ne válka. A tahle válka bude mít další bitvy. Nemůžeme vykrvácet v bitvě, která byla ztracená,“ vysvětlil zcela ve svém stylu. Pojďte si připomenut desítku pozoruhodných hlášek, jimiž třiapadesátiletý obdivovatel humoru Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka doprovodil svou trenérskou kariéru.

O sobě (2017) „Už nejsem buchar, ale jako voda, která i nejšpičatější kámen dokáže obrousit na oblázek.“ Mnohé Haškovy promluvy vynikají ve fotbalovém prostředí nevšedními poetickými obraty. Jako ty, které pronesl po konci dvouapůlleté štace v Bohemians v roce 2017. „Kdysi jsem spoustu věcí řešil silou. Jako ten buchar,“ vysvětloval. „Postupem času jsem zjistil, že některé věci dělat silou jdou, ale měkká síla, energie, voda, která obrousí oblázek, je taky hrozně účinná. A nikomu nevadí, nikoho to nebolí,“ pokračoval v příměrech. Ve fotbale jen pozor, aby vás někdo brzy nevylil... Hledání paralel, analogií či metafor, to je vůbec jeho. „Snažím se najít přirovnání, aby ho chápal každý. Jenže se mi často podaří najít takové, které je kontraproduktivní. Lidi se sice smějí, ale možná si myslí, že jsem magor,“ uvědomuje si s úsměvem Hašek. „Mým cílem není být zajímavý, ale aby každý po lopatě pochopil, co jsem měl na mysli,“ ujišťuje. Martin Hašek po odvolání pokutového kopu proti Zbrojovce • Foto FC Zbrojovka Brno/Martin Tajč

O záložníkovi Srdjanu Plavšičovi (2022) „Připomíná mi vírníka. Kdo ho nezná, tak ať si pustí olympiádu zvířat, tam jedou závod a vírník je z nich nejrychlejší. Ale to neznamená, že bude první v cíli, protože vždycky neví přesně, kterým směrem se má pohybovat.“ Haškův široký rozhled přesahuje až do říše fauny, odkud si vypůjčil přirovnání hbitého záložníka Srdjana Plavšiče. Jeho pohyb po hřišti vystihl – s přiznanou nadsázkou – vcelku věrně a stejně jako bývalý Plavšičův trenér ve Spartě Václav Kotal upozornil na to, že srbský legionář nemá čísla. Mimochodem, trenér Mladé Boleslavi Pavel Hoftych v souvislosti s Plavšičem naposledy mluvil pro změnu o úhořovi. Toho si všichni představí krapet snáze... O Plavšičovi mluví Hašek v čase: 8:23 – 8:37 INSIDER: Kolář je symbol síly Slavie, říká Hašek. Plavšič čísla mít nebude Video se připravuje ...

O zápasu Bohemians-Slavia 0:3 a VAR (2019) „Mě napadají vždycky jen sexuální přirovnání. Jako kdyby vás dívka navnadila, pozvala k sobě domů a pak řekla, ať jdete do hajzlu. Ať to řekne hned! Pak je člověk zklamanej.“ Když na to přijde, Haškův repertoár získává i poněkud peprnější nádech. Jako když v roce 2019 reagoval na vývoj utkání svých Bohemians se Slavií a vyjádřil nespokojenost s prací videorozhodčího. „Klokani“ se totiž radovali z vedení, ale pak byl gól na pokyn VARu kvůli faulu odvolán – a zelenobílí nakonec prohráli 0:3. Což je docela na ho... „Už když jsem to dořekl, tak mi blesklo hlavou: Co jsem to zase žvanil… Samozřejmě by se má paní mohla ptát, jak mě to vůbec napadne. Kdybych byl v padesáti někde v kanceláři, asi by mě napadaly jiné myšlenky, než když jsem mezi mladými v kabině,“ vysvětlil Hašek své myšlenkové pochody. Expresivních či košilatých výrazů se nebojí obecně, ovšem zpravidla je používá funkčně, nikoli samoúčelně. I když to pak přináší, ehm, jisté technické problémy. „Když máte mužstvo zdravotně permanentně v pr..., logicky pak máte ho...,“ shrnul jednu z porážek Bohemians v roce 2018 a dodal: „Je tu někdo z rádia? Když tak mě vystříhejte, ale aby tam pak vůbec zůstal nějaký obsah…“ SESTŘIH: Bohemians - Slavia 0:3. Jasnou výhru hostů v derby přehlušilo kontroverzní video Video se připravuje ...

O sparťanu Adamu Hložkovi (2021) „To není náhoda, že tě to cvrnkne, jako když šel Menšík do lesa a spadly mu tři oříšky na nos.“ Ke sparťanským hráčům, či spíše jejich výběru bývá bývalý letenský kouč velmi kritický. Jednou z výjimek byl záložník či útočník Adam Hložek. Jeho intuice a přehled i v podobě (před)finálních přihrávek spoluhráčům se na tuzemské poměry zdály takřka pohádkové, ovšem nikoli náhodné. INSIDER: Minčev je moderní hráč, říká Hašek. Hložek? To není jak Menšík a oříšky Video se připravuje ...

O sparťanském trenérovi Brianu Priskem (2022) „Přirovnal bych to asi k tomu, když si přineseš domů balonek z pouti: nejdřív lítá nahoru ke stropu, a potom už se začne jenom vznášet a padat k zemi, protože se vyfoukává.“ Pravidelný host videomagazínu LIGOVÝ INSIDER na serveru iSport.cz se v nynější sezoně kromě jiného věnoval i angažmá trenéra Briana Priskeho ve Spartě. A na podzim, kdy Letenští prožívali těžké období, si všímal, že i věčně pozitivní Dán místy trochu vypadl z role. Ale pozor, svým vystupováním Haška příjemně zaujal, zvlášť při srovnání s poměry v českém fotbale. A když se sparťané na jaře rozjeli, dostalo se Priskemu uznání. Kolega na čekané, jenž mezitím rozjel soukromou školku, při tom zůstal stylový: „Měl jsem dětskou party a s balonky jsem přišel do styku. Balonek nafoukneš, často ujde, ale ty kvalitnější se dají znovu dofouknout. A to je případ trenéra Priskeho. Díky sérii výher se postupně zase nafoukl,“ glosoval Hašek. INSIDER: Vrba si protiřečí, Priske je jak vyfouknutý balonek z pouti Video se připravuje ...

O remíze Bohemians s Jihlavou 1:1 (2018) „Je pravda, že jsme nebyli tak fresh, na druhou stranu nemůžete čekat, že Bohemka bude v každém zápase vypadat tak, jako kdybychom si šňupli kokain.“ Čtyřikrát po sobě „klokani“ na jaře 2018 vyhráli a vypadalo to, že jsou ve velkém laufu. Až na popáté zaváhali, v Ďolíčku remizovali 1:1 s Jihlavou a jejich trenér svérázně korigoval zklamání vyvolané velkým očekáváním, až euforií. Jestli před tím byly odměnou za výhry špekáčky nebo svíčková, jednoho napadne: Co do nich, proboha, v Ďolíčku dávali?! CELÝ SESTŘIH: Bohemians - Jihlava 1:1. Na gól Maška odpověděl Mara Video se připravuje ...

O reprezentantu Davidu Limberském (2016) „Televize, na které jsem zápas sledoval, byla hodně širokoúhlá. Možná proto mi přišlo, že má Limberský nadváhu.“ Běda, když má někdo ve fotbale nějaké to kilo navíc – a nejmenuje se Pavel Horváth. A zrovna jeho někdejší plzeňský spoluhráč David Limberský vypadal svého času tak, že k životosprávě přistupoval poněkud velkoryseji. Ani takové volnomyšlenkářství mu však nebránilo v tom, aby oblékal upnutý český dres. Když to vyhledávaný expert čarující s elektronickou tužkou zřel, nenechal si to pro sebe. Ještě že televize u Hašků nemusela na váhu, pokuta by ji neminula... Martin Hašek jako nový trenér brněnské Zbrojovky • Foto Anna Vavríková / MAFRA / Profimedia

O zahraničních hráčích Sparty tmavé pleti (2011) „Jak říká trenér Chovanec, sem dostanem ´čerty´ 2. a 3. kategorie, spíš té třetí.“ Je to sice „jen“ citace slov tehdejšího generálního sportovního manažera pražské Sparty Jozefa Chovance, ale díky Haškovi, jenž pod ním na Letné působil, se rozletěla do světa. Nepadla (úplně) oficiálně, byla součástí rozhovoru pro fanouškovský server spartaforever.cz. Zvlášť dnes ale platí, že ohledně čertů se žádné žerty na rozdíl od pohádek nedělají. A ani tam už vlastně ne... Martin Hašek jako trenér Sparty • Foto Michal Beránek (Sport)

O personální politice Sparty (2019) „Došlo tam k velkému množství chybných rozhodnutí. Výsledkem je, že Sparta se stala strojem na požírání trenérů i hráčů.“ Martin Hašek – a pražská Sparta. Nějakých patnáct let úzký svazek, který skončil nepěknou rozmíškou. Hašek na Letné patnáct let hrával i trénoval, ovšem k roztržce došlo po odchodu jeho syna Martina, který dal v březnu 2020 výpověď a celá věc se dostala až před Mezinárodní sportovní arbitráž, jež v principu dala za pravdu klubu. „Následovala absolutní dehonestace. Jako za komunistů, když potřebovali zdeptat disidenty,“ glosoval Hašek senior vývoj sporu. Celkově si je vědom toho, že od té doby to má u sparťanského národa rozlité. „Popudil jsem si proti sobě odhadem 99 procent sparťanské veřejnosti. Asi se to nedá zvrátit, nejspíš už to tak zůstane,“ míní Hašek. V diagnóze letité „rudé“ nemoci byl ovšem přesný... Syn Martina Haška ještě když hrával za Spartu • Foto Pavel Mazáč / Sport