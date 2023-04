ONLINE + VIDEO: Teplice - Boleslav. Přiblíží se domácí prostřední skupině?

Teplice vyhrály tři z posledních čtyř duelů. Z lítého boje o záchranu se mohou klidně ještě vyhoupnout do prostřední skupiny pro nadstavbu. K tomu by potřebovaly zvládnout dnešní vložené 29. kolo FORTUNA:LIGY, ve kterém doma přivítají Mladou Boleslav. Tým z města automobilů právě místo v prostřední skupině bude v závěrečných dvou kolech hájit, stále ale mají svěřenci Pavla Hoftycha možnost proklouznout i do skupiny o titul. Utkání začíná v 17:30, sledujte ONLINE přenos a VIDEA z klíčových momentů na iSport.cz.