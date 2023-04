Sparta hledá sílu lavičky. Když se porouchá trojzubec, má problém

Na jaře nemá konkurenci, ofenziva Sparty si hraje svou vlastní soutěž. Letenští ve druhé polovině základní části FORTUNA:LIGY nasázeli už 35 branek, v průměru téměř 2,92 gólu na zápas. Paradoxně to ale může být právě útočná složka hry, která se ve finálním boji o titul vyjeví jako slabina. Za elitní trio Tomáš Čvančara, Jan Kuchta a Lukáš Haraslín Pražané nemají adekvátní náhradu. Sobotní mač na Slovácku tuhle skutečnost znovu potvrdil. „Sparta nutně potřebuje, aby o tyhle hráče v závěru sezony nepřišla,“ má jasno expert deníku Sport Stanislav Levý.

Pokud jsou spolu na hřišti, Sparta v zásadě nemá problém. Dostat k nim balon a nechat je dělat svou práci, to je kolikrát jednoduché přikázání. Trojzubec ve složení Tomáš Čvančara, Jan Kuchta a Lukáš Haraslín už si povětšinou ví rady...

„Tahle trojka mě pozitivně překvapila. Nebyl jsem přesvědčený, že to může fungovat, když máte nahoře dva klasické útočníky. Kuchta s Čvančarou si ale dokážou vyhovět, velmi dobře do toho zapadl i Haraslín. Je to velká síla,“ konstatuje zkušený kouč Stanislav Levý.

Ano, skutečně je to obří valcha. Tohle trio jen na jaře v lize nasázelo dohromady 18 gólů. Postaralo se tedy o víc než 51 procent veškeré produkce Sparty. Nebýt jich, Pražané by se do hry o titul jen těžko vrátili.

Sluší se ale vzápětí doříct i B. V aktuálním rozpoložení za ně nemají adekvátní náhradu. Stačí, aby jeden hrot trojzubce vypadl, a nastávají problémy. Tak jako v sobotu v Uherském Hradišti ze zdravotních důvodů chyběl Čvančara a v základní sestavě ho musel zastoupit Adam Karabec.

Mladý talent se snažil, vysekl pár zajímavých záblesků, ale netřeba si cokoli namlouvat. Kvalitativně adekvátní náhradou nebyl.

„Ukázalo se, že to nebyl nejlepší tah