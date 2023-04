Baník Juráskovi sedí: Věděli jsme, že se unaví. Pomohla mi důvěra lavičky

Zápasy proti Baníku vám sedí?

(usměje se) „Jo, určitě. Já jsem vyrůstal v Karviné, tak je možné, že mi to dává sílu.“

Dlouho to ovšem vypadalo, že se vám nepodaří dobře bránící Baník překonat.

„Ne, my jsme věděli od začátku, že je stačí unavit. Podrželi jsme balon, pak ho jen rozhazovali do stran a povedlo se.“

Na hřiště jste šel v 69. minutě, dvakrát jste se trefil v 81. a 83. minutě. S jakými pokyny jste nastupoval na plac?

„Měl jsem velkou důvěru z lavičky, trenér říkal, ať se nebojím. Ať podržím balony a hlavně ať je nevyhazuju. A ať dám góla.“

Při první trefě po rohu domácí stoper David Lischka přiznal, že pořádně nevěděl, kdo vás má hlídat. Kde a jak jste si míč ve vápně našel?

„Já tam byl od začátku úplně sám, takže jsem měl dost času si ho zpracovat a vystřelit.“

Baník - Slavia: Jurásek nechytatelnou pumelicí zvýšil už na 2:0 pro hosty! Video se připravuje ...

A druhá trefa?

„Dobře mě podpořil Provy (Lukáš Provod) od lajny, dal mi balon pod sebe. Oli (Peter Olayinka) mi řval, ať mu ho pustím. Ale řekl jsem si, že když mám jeden gól, tak chci dát i druhý.“

Šancí jste do té doby moc neměli, byl to těžký zápas?

„Tak… My venku dáváme góly až v závěru, tak jsme rádi, že jsme to zvládli. Šli jsme do toho s tím, že podržíme balon. A konečně se to venku povedlo.“

Byla to dobrá prověrka pro nadstavbu, nebo čekáte jiný styl proti výše postaveným soupeřům?

„Já bych řekl, že všechno bude furt to samé. Na každý zápas se připravujeme stejně.“

Po dlouhé době a zranění se vrátil Jan Bořil, jak jste ho vnímali?

„Všichni jsme rádi. Já s Bóřou hrál i v béčku, takže jsem věděl, že je připravený. Povedlo se.“

Jde o pozitivní zprávu do nadstavby?

„Určitě, máme o skvělého hráče navíc. To pomůže.“

Jak vnímáte boj a hájení prvního místa?

„První místo je naše priorita, tak se ho pokusíme udržet.“