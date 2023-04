Trpišovský: Jurásek je mimořádný. Plavšič se v létě vrátí do Slavie, ale...

Co říkáte na to, s jak chladnou hlavou vyřešil mladý talent obě gólové situace? Nejdřív si připraví balon prvním dotykem na slabší pravou a skóruje, pak nezpanikaří a znovu...

„Jsem šťastný, že nám pomohl a udělal zápas. Zatím jeho venkovní výkony nebyly moc dobré, pomáhal nám spíš doma. Ať už si vezmu vstup v Liberci, Boleslavi... Bylo to pro nás téma, které jsme řešili. Cítil jsem, že by nám mohl na pravé straně hodně pomoct, protože Fleiši (Jiří Fleišman) měl kartu a nám se tam přes aktivního Douděru dařilo. Řešili jsme, jestli mu dát šanci venku, rozhodli jsme se takhle. Volali jsme na něj při střídání, že rozhodne, což potvrdil.“

Čím to?

„Ukázal všechny věci, ve kterých je silný. Všeobecně se o něm bavíme jako o mimořádném hráči. Nejen pro Slavii, ale do budoucna i pro český a evropský fotbal. Nejvíc změnil hlavu a mentalitu, postupně pracuje na fyzických věcech, které ho trošku limitovaly. Má vedení míče, driblink, první dotyk, správné sebevědomí, se kterým se musí správně manipulovat. Je to jak s ovladačem – doleva, doprava, pak ho vracet do středu. Ale vždycky je lepší korigovat takového hráče než probouzet mrtvou rybu. Matěj má v sobě oheň, jsem za něj šťastný. Jsme na něj hodně nároční, potřebuje to. Někdy jsem na něj asi až moc ostrý, ale dneska ho musím pochválit. Za odměnu dostal to, že může zůstat doma a přijet až v pátek. Tým udělal zápas, ale bez něj bychom tři body neměli.“

A taky náskok na prvním místě, které může být v nadstavbě klíčové..

„Důležité bude to, jak dopadnou zbylé týmy do šestého místa. Až potom se ukáže, jakou hodnotu má první nebo druhé místo. Na Slovácku to určitě není jednoduché. Poznala to Sparta a my taky víme, jak to tam je těžké. Máme s tím zkušenost. Mně se nadstavba moc nelíbí v tom, že chytnete některé zápasy venku, a nevíte, v jakém rozpoložení soupeři budou. Půjde ještě někomu ve čtyřiatřicátém kole o něco? Třeba ne a soupeř dá šanci jiným hráčům. Kdežto někoho chytíte v jednatřicátém kole v totálním laufu. Proto se to strašně těžko predikuje, nejdůležitější je, že se bude rozhodovat v každém kole o každý bod. Musíme to zvládat sami jako v Ostravě, i když je to trochu paradox. V Boleslavi a Liberci jsme byli daleko blíž k bodům než na Baníku, který cítil od sedmdesáté minuty, že může vyhrát, ale překlopili jsme to po špatné venkovní sérii na naši stranu.“

Jak se vám líbil Ogbu proti Tijanimu? Ať už ve vzduchu nebo při rychlostních soubojích?

„Jejich běžecký souboj v první půli byl nádherný. Je tady atletická dráha, spousta mítinků, myslím, že by se neztratili ani tam. (úsměv) Opravdu krása. Oba dva se znají, byli spolu v nároďáku. Já osobně jsem byl relativně klidný, protože vím, co Ogbu dokáže. Spíš jsem byl překvapený, jak se ho Tijani dokázal držet. Mám takové souboje rád, i když spíš na druhé straně. Bylo učenlivé je sledovat, byly to souboje titánů. Ozdoba zápasu, dali do toho maximum. Ogbu to zvládl fantasticky, i když Tijani mu dal zabrat. Nic si nedarovali, bylo to agresivní, ale naprosto fér. Od všech. Když někdo fauloval, omluvil se. Tak to má být. Jít souboj vyhrát, zároveň mít respekt. Rozhodčí pískal fakt dobře, neměl to jednoduché.“

Marodka se vyprazdňuje?

„Petr Ševčík je na tom hodně špatně. Dobral antibiotika, která mu nezabrala. V pondělí jsem ho viděl, je v bídném stavu. Řešíme, jestli dostane nová antibiotika nebo jak to s ním bude. Jeho návrat není aktuální. Na druhou stranu se hodně zlepšuje David Jurásek. Ondra Lingr mi slibuje, že stihne finále poháru. Slibuje to teda od doby, co se zranil, ale je tam progres... (úsměv) Byly tam svalové věci, u kterých zjistíte opravdový stav, až když kopnete to míče. Na Hradec určitě nebudou, ale doufáme, že na středu už ano. Je dobře, že Kuba Hromada s Bóřou (Jiří Bořil) se zapojili. Hrává v béčku, do některých věcí má ještě daleko, ale když dohráváte takové zápasy, je pro nás jeho zkušenost pomoc. Je obrovský zázrak, že se vůbec vrátil k fotbalu a že absolvuje ještě takovou zátěž. Ukazuje to jeho mentalitu. Počítáme s ním spíš teď na takové dohrávání, uvidíme, jak to bude v příští sezoně.“

Zamlouvá se vám hostování Srdjana Plavšiče v Baníku? A počítáte s ním na léto ve Slavii?

„Shodou okolností jsem v pondělí viděl zápas s Plzní a v Boleslavi a souhlasím s Hofťou (Pavlem Hoftychem), že je to úhoř. Teď hraje skvěle, pozitivně mu pomohly i rodinné věci. Furt si myslím, že je to mimořádný hráč. V Baníku mu to hodně prospělo. Vymyká se české lize technikou, člověk ani nedokáže spočítat fauly na něj. Byl by to rekord. Pro lidi je to líbivý hráč, byl za námi dnes i na hotelu, krátce jsme se potkali. Určitě budeme chtít, aby se Srki v létě zapojil s námi. Oscar hraje v prostředku, nehodláme na tom nic moc měnit, takže Srki bude variantou na levou stranu. Pak je to otázka smlouvy, která mu za rok končí. Myslím, že budou jen dvě cesty: buď bude příští sezonu ve Slavii, nebo odejde do zahraničí. Teď to odhadnout nedokážu, ale na přípravu s ním počítáme.“