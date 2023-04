Matěj Jurásek, ničitel Baníku. Kouč a agent popsali, jak se změnil v Praze

Pětkrát byl v ročníku v základní sestavě. Ani jednou neskóroval, při demolicích Pardubic a Teplic zapsal po asistenci. Ale jako střídající? Matěj Jurásek se mění v bestii, která ničí soky. Dvanáct pozdních vstupů do utkání proměnil v šest branek a dvě přihrávky.

Podívejte se na nejlepší hráče v žebříčku TOP 50 talentů českého fotbalu>>>

Klišovitou funkci žolíka zvládl také v úterý večer na stadionu ve Vítkovicích. Slavii hra drhla, opět upadla do módu jarních výjezdů - jenže v 69. minutě byl vyslán na hřiště kudrnatý démon. A dvakrát udeřil, stejně jako v první části sezony.

„Je to výborný, kvalitní fotbalista. Že proti nám rozhodl podruhé, je asi shoda náhod. Ale on většinou přichází jako střídající hráč do unavenějších obran, umí toho využít,“ řekl uznale domácí kouč Pavel Hapal.

„Volali jsme na něj při střídání, že rozhodne, což potvrdil. Má vedení míče, driblink, první dotyk, správné sebevědomí, se kterým se musí správně manipulovat. Je to jak s ovladačem – doleva, doprava, pak ho vracet do středu,“ popisoval slávistický trenér Jindřich Trpišovský. Především druhá trefa toho byla důkazem. Jurásek si navedl míč, který mu předal Lukáš Provod, lehce ho pohladil podrážkou a levačkou ostře zacílil. Krása i umění.

„Matěj má v sobě oheň, jsem za něj šťastný. Jsme na něj hodně nároční, potřebuje to. Ale vždycky je lepší korigovat takového hráče než probouzet mrtvou rybu,“ doplnil boss.

Jeho slova platí především pro fotbal. I když…

Devatenáctiletý chlapec se postupně mění. Když v patnácti přestupoval z domovské Karviné do Prahy, choval se o dost