Šmicer: Hejdova ruka? Tohle se píská. Vadily mu strkanice a protesty

Začněme šlágrem mezi Spartou a Plzní. Líbilo se vám utkání?

„Pro Plzeň šlo o hodně důležitý zápas, pokud chtěla pomýšlet na titul, potřebovala na Spartě vyhrát. První poločas skoro zvládla a dostala se do vedení. Na konci ale inkasovala, to bylo pro vývoj zápasu důležité. Čekal jsem, že ve druhém poločase ji Sparta dostane pod tlak a přidá druhou branku. Nakonec ji dala až v závěru.“

Co chybělo Plzni?

„Plzeň se na Slavii i na Spartě neuměla dostat z tlaku, schází mi u ní schopnost podržet míč, zklidnit hru a být víc nebezpečná směrem dopředu. Na Slavii a na Spartě se to devadesát minut odbránit nedá, pak vám tam vždycky něco spadne, ať už je to po čemkoliv.“

Ukázal se rozdíl v kvalitě týmů?

„Tabulka nelže. Slavia se Spartou jsou o devět bodů před Plzní, v něčem ten rozdíl být musí. Zřejmě to odpovídá, nemůžu říct, že by to nebylo zasloužené. Tabulka je po 29 kolech pravdivá. Plzeň má dobrý tým, ale určitě by měla zapracovat