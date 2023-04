Ze Sparty do ciziny? Jedině Čvančara, říká Levý. Neví, proč nehraje Daněk

Obávaný sparťanský útočný trojzubec se porouchal. Tomáš Čvančara předčasně opustil šlágr s Plzní po zranění zadního stehenního svalu a měl by pár týdnů chybět. Velká komplikace v boji o titul! „A to jsem si původně myslel, že tahle trojka, tedy Čvančara, Kuchta, Haraslín nemůže fungovat. Kuchta s Čvančarou jsou z mého pohledu klasičtí střední útočníci, u Haraslína to bylo jasné: hráč z křídla, který dokáže obcházet jeden na jednoho,“ řekl ve Studiu iSport.cz trenér a expert Sportu Stanislav Levý.