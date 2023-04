Liga očima fanoušků: Jedlička byl za šaška. Baník o záchranu? Tristní...

Video se připravuje ... Základní část FORTUNA:LIGY o víkendu dosprintuje do konce. V týdnu se hrálo vložené předposlední kolo, ve kterém Slavia prolomila venkovní prokletí a děkovala zejména Matěji Juráskovi. Mladík dvěma góly rozhodl o importu tří bodů, ale má na základ? Sparta vyválčila výhru v dlouhém nastavení proti Plzni. Ta si posteskla na odpískání penalty, ale nebrečí... Baník se smířil, že si zahraje skupinu o záchranu. V Bohemians zase (ne)chápou výbuch ve Zlíně. Je tu tradiční Liga očima fanoušků.

Slavia Praha Konečně výhra venku, Jurásek bravo! Nadešla klíčová fáze sezony a Slavia se zřejmě výsledkově konečně rozjíždí. Po smolné ztrátě bodů v derby přišla dvě vítězství, především to v Ostravě bylo opravdu cenné. Sešívaným se nedařilo, za nerozhodného stavu neměli žádný viditelný tlak, baníkovci stíhali i pár minut před koncem nepříjemně dostupovat naše rozehrávající hráče. Pak ale přišel roh a z něj rozhodl Matěj Jurásek. Ten sice zatím neukazuje takovou stabilitu výkonů, aby si řekl o základní sestavu, ale z lavičky pomohl už k několika klíčovým výhrám v sezoně. Bravo a moc se těším, co ukáže dál. Musím se zde ovšem alespoň krátce zmínit o napadení fanouška Jablonce v Českých Budějovicích. Přístup domácího klubu k celé aféře mi přijde naprosto nechutný. Popis celého sledu událostí ze strany představitelů Jablonce vrhá na Dynamo opravdu velmi špatné světlo. Jestli bylo někdy na místě exemplární potrestání klubu ze strany Disciplinární komise LFA, je to právě v tomto případě. Lidé zodpovědní za dění na jihu Čech by se k fotbalu už nikdy neměli ani přiblížit. Ondřej Kreml. 40 let, vědecký pracovník

Sparta Praha Tak jsme ten balvan odvalili Ne že bychom se při tom nezapotili, někdy až moc. Zejména začátek prvního poločasu s Plzní byl zcela identický se zápasy se Slováckem a Slavií. To, že v sestavě také figuruje Haraslín, jsem zaregistroval až po 20. minutě, kdy se poprvé dostal k míči. Nulová podpora Zeleného a jeho fatální chyby při rozehrávce opravdu děsily. Gól v naší síti byl vyjádřením objektivní situace na hřišti. Jako kdyby nastavení obou poločasů bylo tentokrát naší záchranou, vyrovnali jsme nejprve na 1:1, a v dlouhém nastavení druhé půle jsme po zlepšeném výkonu dosáhli vítězství. Zdržování hry se soupeři vymstilo. Protesty proti odpískané penaltě se konají na našich hřištích prakticky vždy, takže to ani nepřekvapilo. Spíše mrzí naprosto hloupé vyloučení Minčeva, protože typických útočníků nemáme nazbyt, a v Liberci by to mohl být trochu problém, pokud se Mabil neprobudí ze zimního spánku. Mezi pozitiva v našem týmu patřil zlepšený výkon Karabce a samozřejmě nezměrná bojovnost. Ta by však u týmu, který usiluje o mistrovský titul, měla být samozřejmostí. Miloš Kolář. 72 let, fotbalový důchodce

Viktoria Plzeň Potvrdit třetí flek a děj se vůle boží Souboj o titul už běží mimo nás. Ono to ale bylo jasné delší dobu, pouze přišlo razítko. V neděli jsem jen koukal, co to v lize hraje. Absolutně slaboučký Zlín s nebohým trenérem Vrbou vypadal jako spolek amatérů, který si vyrazil zahrát sranda mač. Nechápu, jak mohl dva dny poté porazit Bohemku, a ještě jí dát čtyřku. Ve středu to byla jiná liga. Sparta rozjetá, my slabší období, opět změny v sestavě. Asi jsme i na ten bod měli, ale to by nesměl pan Jestřáb Orel písknout penaltu. Nebrečím, výkladů je hodně a ruka tam byla. Sezonu chci dohrát se ctí, potvrdit třetí flek a pak děj se vůle boží. Celou ligou rezonuje, jak v Budějovicích pořadatelé zbili fanouška. Zdá se vám to příšerné? Tak si pánové z LFA sundejte klapky z očí, tohle se děje téměř všude. Pouze měl někdo koule a ukázal vám to natvrdo. Já na tohle poukazuji již mnoho let, vždy jde o tvrzení proti tvrzení. Proč si myslíte, že ho táhli za tribunu? Dobře ví, kam kamery nedosáhnou. Jo jo, jsi fanoušek, tak jsi lovná zvěř a boxovací pytel. Čest královně Viktorce, zvykejte si. Dobře už bylo… Kovi. 54 let, koordinátor distribuce

Baník Ostrava O záchranu? Tristní… Musíme nahrát body Z posledních dvou zápasů máme nula bodů a nula vstřelených branek. Nutno podotknout, že v Boleslavi jsme byli lepším týmem a prohrát si nezasloužili. V domácím utkání se Slavií jsme hráli zezadu s čekáním na chybu soupeře. V prvním poločase jsme měli přílišný respekt a po zisku míče na vlastní polovině jsme jej většinou jen bezhlavě nakopávali dopředu, kde byl osamocený Tijani. Ve druhé půli jsme už byli odvážnější a aktivnější. V době, kdy jsme možná začali pomýšlet na tři body, jsme inkasovali dva góly za sebou a bylo po fotbale. S jistotou skončíme po třiceti kolech ve skupině o udržení, což je vzhledem k ambicím a velikosti klubu tristní. Nezbývá než poslední zápas v Olomouci překvapit a bodovat. Musíme nahrát nějaké body do skupiny o záchranu, jelikož tyto zápasy o fotbale moc nebudou. Půjde o holé přežití, kde doménou na hřišti je srdce a bojovnost. Věřím ale, že se nám baráž o samotnou existenci v lize obloukem (bodově) vyhne a co nejdříve bude jasno o tom, že i pro příští sezonu v nejvyšší soutěži zůstáváme. David Liveč. 42 let, vedoucí prodeje