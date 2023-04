ONLINE + VIDEO: Bohemians - Jablonec 2:0. Jindřišek zvýšil z penalty, má rekord

Fotbalisté Bohemians mohou ve 30. kole FORTUNA:LIGY potvrdit čtvrté místo v tabulce. V Ďolíčku hostí Jablonec, kterému teoreticky hrozí pád do skupiny o udržení a potřebuje ve Vršovicích bodovat. Domácí se brzy dostali do vedení po trefě Jana Matouška. Brzy po té zvýšil z penalty Josef Jindřišek, který se stal ve věku 42 let a dvou měsíců nejstarším střelcem v ligové historii. Utkání, stejně jako všechna ostatní, začíná v 15 hodin, sledujte ho ONLINE.