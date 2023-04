Divoký závěr v Plzni a zklamaný trenér Bílek: Herně jsme to nezvládli

Plzeň dlouho spala, koledovala si o velký průšvih. Až v samém závěru, už s dalšími útočníky Matějem Vydrou a Janem Klimentem na place, začala její hra splňovat alespoň nějaké parametry. Pět minut před koncem se povedenými nůžkami trefil Tomáš Chorý. Okamžitě sebral balon a mazal k půlící čáře, domácí mocně toužili na poslední chvíli urvat všechny tři body.

V posledních minutách padal do teplického vápna jeden vysoký balon za druhým. Velkou šanci měl Jan Kliment, ale přestřelil, ještě jednou mohl skórovat Chorý, ale balon poslal do náruče pozorného Filipa Muchy. Rozhodčí kvůli všemožným průtahům správně nastavil sedm minut. V úplném závěru krásně vypálil Lukáš Kalvach. Ránu plzeňského kapitána zblokoval teplický stoper Štěpán Chaloupek. Domácí křičeli ruka a chtěli penaltu, ale sudí Petr Hocek, který stál blízko celé situace, ukázal jen na odkop od brány.

„Kalvi vystřelil a trefilo to ruku. Když jsem viděl penalty, jaké se pískaly na stadionech jinde, tuhle ruku by si rozhodčí možná také obhájili,“ okomentoval situaci Chorý a narážel především na dění v zápase Sparty v Liberci. Nicméně Chaloupek rukou podle opakovaných záběrů sice skutečně zahrál, jenže ji měl na těle a ještě se ke střele otočil bokem. Takže se penalta správně nepískala.

„Zápasy rozhodují maličkosti, ale nebudu se tady ohánět tím, že jsme měli kopat penaltu. Na jaře jsme nekopali ještě ani jednu, vždycky se něco řeší. Je to smutné, ale určitě to nechci házet na rozhodčího,“ dodal nejlepší plzeňský střelec, jenž vstřelil třináctý ligový gól sezony.

„Celá domácí lavička vystřelila. Po zápase jsem se bavil s jedním pánem, co to viděl v televizi, podle něj ruka to nebyla. Pokud by ji pískl, museli bychom to přijmout, naštěstí to neudělal,“ sdělil teplický trenér Zdenko Frťala.

„Neviděl jsem to, ale podle Chaliho (Štěpána Chaloupka) to ruka nebyla,“ doplnil svého kouče gólman Filip Mucha. „Závěr byl těžký, mají vysoké hráče v čele s Chorým. Věděli jsme, že tam budou chodit dlouhé balony, v tom jsou extrémně nebezpeční. Ale vzadu jsme si s tím až na jednu situaci poradili.“

Zklamaný byl po utkání domácí trenér Michal Bílek. „Byl to mžik. Kalvach to dobře trefil. Ani jsem to ještě ze záznamu neviděl, z lavičky to také nebylo dobře vidět. Nevím, jestli to byla ruka, kluci na hřišti si mysleli, že ano,“ sdělil plzeňský kouč.

Situaci tentokrát nemohl posoudit VAR, který kvůli souběžně hraným utkáním posledního kola základní části FORTUNA:LIGY byl jen na čtyřech stadionech. Spartě přiřkl penaltu proti Plzni v minulém kole po ruce Lukáše Hejdy, teď sudí bez konzultace s videem penaltu domácím proti Teplicím nepískl.

„O tomhle se nechci moc bavit, byla to jen jedna situace. Víc mě mrzí, že jsme si s Teplicemi neporadili. Dobře bránily, první půli to měly založené na dobré defenzivě a kontrech. První půle byla od nás velmi slabá. Nebyli jsme nebezpeční, sporadicky ohrožovali braku, chybělo nám prakticky všechno. Mrzí mě to, chtěli jsme utkání jednoznačně vyhrát.“

Plzeň začala mizerně, první poločas nevystřelila na bránu. Hra vůbec neodpovídala tomu, že se utkaly obhájce titulu proti mužstvu bojující o záchranu. Plzeň jen velmi pomalu posouvala balony směrem dopředu, naopak Teplice byly překvapivě nebezpečnější.

„Poslední tři, čtyři zápasy jsme sehráli dobře, ale výsledek nepřišel. Teď nevím, z jakého důvodu jsme utkání herně nezvládli, to mě vadí, že jsme nenavázali na předešlé zápasy. Na Spartě jsme prohráli, ale podali slušný výkon, to samé na Baníku (1:2) byla naše hra slušná,“ zdůraznil Bílek.

Plzeňským úkolem bude udržet v nadstavbě třetí místo, ztráta na Slavii a Spartu je ohromná (devět a jedenáct bodů). „Určitě k nim nepojedeme odevzdaní a nic jim nedáme zadarmo,“ slíbil Chorý.