„S“ před nadstavbou: kdo hraje větší tužku? Do sudích všichni střílí

Klopýtající Sparta, nepřesvědčivá Slavia. Pražští rivalové před startem nadstavbové části ligy rozhodně nevypadají jako týmy, které si načasovaly nejlepší formu na vrchol sezony. „Mohou si dát soutěž o to, kdo teď hraje větší tužku. Sparta odehrála v Liberci druhý nejslabší jarní zápas, hned po Olomouci. První místo jim spadlo z nebe,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jan Vacek v novém díle pořadu Podry & Vacíno. Výsledkově i herně ale propadla i Slavia, která o vedoucí příčku v tabulce přišla po domácí remíze s Hradcem Králové. „Čekal jsem víc od Zafeirise. Nebyl hybným motorem týmu, takhle si ho realizační tým nepředstavuje,“ popisuje jeden z důvodů špatného výkonu červenobílých Vackův kolega Jan Podroužek.

Ostrá debata se samozřejmě strhla i kolem penaltové divočiny právě v Liberci. „Hysterie v lize je abnormální, šílená. Je to tragédie, kterou si fotbal způsobil sám,“ říká Vackův kolega Jan Podroužek. „Spektrum toho, co je penalta, se po Liberci značně rozšířilo. Přitom tu množinu je potřeba spíš zúžit,“ dodává Vacek.

Došlo ale i na celkovou úroveň rozhodčích v lize a tlak, pod který arbitry dostávají sami aktéři zápasů. „Po zápase jsem se bavil s Brianem Priskem, který říkal, že je problém, jak do rozhodčích všichni střílí a nikdo jim nepomůže. Nemají zastání, nemají žádnou pomoc,“ pokračuje Vacek. „Třeba v Edenu bylo nepochopitelně hysterické chování lavičky hned na začátku zápasu,“ navazuje Podroužek: „Trpišovského to zastihlo v amoku, on pak byl už skutečně koncentrovaný jen na čtvrtého rozhodčího, kterého tam solil.“

Douděrovo trapné simulování v Edenu

Co je soft penalta a mohl Kuchta souboj ustát?

Baníkovský Tijani v TOP formě

Role Adámkové u VAR v Liberci

Zbrojovka se kymácí nad propastí

Proč prchali z Česka skauti Hoffenheimu?

Zaslouží si Pelta vězení?

Finále MOL Cupu: kdo ho potřebuje vyhrát víc?

Na koho se byli podívat skauti Benfiky?

Podívejte se na VIDEO.