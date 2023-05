Matoušek je snajpr. Nevyužijete ho správně? Vaše chyba, říká Csaplár

Otcové a synové. Tak trenér Josef Csaplár říká starším, zkušenějším a na druhé straně mladším, talentovaným fotbalistům. Mezi ty druhé patřil v době jeho angažmá v Příbrami útočník Jan Matoušek. Jenže poté, co ho bezmála před pěti lety koupila za horentní sumu 40 milionů korun Slavia, začal připomínat ztraceného syna. Po zimním příchodu do Bohemians však kariéru restartuje, o čemž svědčí šest gólů – a ne ledajakých – ve dvanácti zápasech. „Dejte mu volnost, nebo ho do svého týmu nedělejte. Když nevyužijete jeho silné stránky, je to vaše chyba, ne jeho,“ tvrdí rázně ve speciálním videorozhovoru Csaplár.

Ofenzivního rychlíka, který 9. května oslaví pětadvacátiny, v Edenu využili vyjma půlroční epizody hlavně jako protihodnotu za transfery jiných hráčů. Tři a půl sezony tak kromě Příbrami strávil na severu, jednu v Jablonci a dvě a půl v Liberci. Bilance (i kvůli zdravotním trablům) bídná. V prvně jmenovaném šest ligových gólů, ve druhém za celou dobu jen tři. V zimě se pak objevil pro změnu v Bohemians, kde se má hostování od léta konečně změnit v přestup – a najednou přišel obrat.

Csaplár rozebírá, co za tím stojí, a proč šel Matoušek nahoru zrovna pod koučem Jaroslavem Veselým. „Je to hráč, který je prostě snajpr, koncák. V okamžiku, kdy z něho trenér jde dělat pravého záložníka, levého záložníka, a teď mu naloží padesát procent defenzivních úkolů, tak – já to trošku dám do nadsázky – to je stejný, jako kdybyste chtěl po Ronaldovi, aby takhle hrál on. Omlouvám se Honzovi za to srovnání. Máš před sebou nějakou výzvu, jo?“ usmívá se.