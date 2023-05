ONLINE + VIDEO: Plzeň - Slovácko 1:1. Kalabiška srovnal, Staněk chyboval

Lukáš Hejda poslal Plzeň do vedení • Pavel Mazáč / Sport

Úvodní zápas ve skupině o titul FORTUNA:LIGY obstarají fotbalisté Plzně, kteří hostí Slovácko. Zatímco domácí hájí třetí příčku a už moc nemají ani o co hrát, hosté jsou pátí a rádi by se protlačili na čtvrté místo. To zaručuje kvalifikaci o Evropskou konferenční ligu a aktuálně se na něm nacházejí Bohemians. Duel začal v 18:00. ONLINE přenos a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.