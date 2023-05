Bílek: Dostáváme blbé góly. Staněk udělal chybu, ale pořád je špičkový

Jak je možné, že si necháte od Slovácka vstřelit dva laciné góly?

„V jarní části dostáváme podobné góly, hodně zbytečné. Dva jsme si dali vlastní, dneska byl druhý polovlastní a první po chybě. Soupeř prakticky dvakrát vystřelil na bránu a dal dva góly. Obrovská škoda, že jsme utkání nevyhráli, příležitosti jsme měli. Jdeme sami na bránu (Vydra), šanci měl Choras (Tomáš Chorý), pak tam byly další závary, střely. Ve druhé půli jsme si vytvořili tlak, ale bohužel nejsme schopni utkání dotáhnout do vítězného konce.“

Při první brance Slovácka chyboval Jindřich Staněk. Vyčtete mu zbytečnou branku?

„Ještě jsem s ním po zápase nemluvil. Sám si uvědomuje, že udělal chybu. Za celou dobu pode mnou v Plzni odchytal spousty zápasů, kdy nás podržel, byl vynikající. Teď přišlo období, kdy dostáváme blbé góly. Dneska udělal chybu, ale pořád je to špičkový gólman, který se z toho dostane. On ví sám nejlíp, že to byl zbytečný gól, vyčítat mu to nebudu.“

Zlobíte se na Matěje Vydru, že neproměnil na začátku sólový nájezd na Nguyena?

„Bavíme se tady o tom, že Jindra udělal chybu, tohle se jako taková chyba nebere, ale je to podobné. Takové situace musíme vyřešit lépe. Ale nešlo jen o tuhle. Měli jsme i další, které jsme v koncovce nevyřešili dobře. To nás sráží. Neproměněné šance a pak velmi zbytečné góly.“

Plzeň - Slovácko: Hrozný Staňkův kiks! Kalabiškova hlavička mu propadla mezi rukama, 1:1 Video se připravuje ...

Štve vás konečná remíza?

„Celkově to od nás nebylo špatné utkání, po naší brance na jedna nula jsme trošku vypadli z role a soupeř se dostal do hry, vyústilo to zbytečnou brankou na jedna jedna. Chtěli jsme si vytvořit tlak, bylo vidět, že chceme zápas vyhrát. Je to škoda.“

Kdy jste se rozhodli, že půjde po dlouhé pauze do zápasu od začátku Radim Řezník?

„Dali jsme ho tam proto, že vzadu máme velké problémy (zranění Pernica, Havel, vykartovaný Jemelka). Zdravotně je v pořádku, má natrénováno. Dneska do toho naskočil téměř po devíti měsících a odehrál to na velmi slušné úrovni. Co s ním bude do budoucna, o tom je ještě brzy mluvit. Máme před sebou ještě čtyři zápasy, záleží i na něm, jak v těch dalších bude vypadat. Na to, že takovou dobu nehrál, to zvládl velmi dobře. To samé Modou (N'Diaye), také naskočil po delší době a zhostil se toho velmi slušně. Byl klidný, vyhrával souboje. Příležitosti v poslední době moc nedostával a nebylo to pro něj jednoduché.“

Máte prakticky jisté třetí místo a naopak na první dvě příčky se už nemůžete dosáhnout. Jak budete tým motivovat do zbytku nadstavby?

„Není nutné hráče moc motivovat, je to jejich práce, v tom problém nevidím. Někteří hrají o své další angažmá, hraje se o peníze. Potřebujeme zbylá utkání odehrát solidně, hlavně v nadcházejícím zápase (v neděli doma s Olomoucí) za tři body. Fanoušci nás i dneska celou dobu povzbuzovali a i oni si zaslouží odměnu v podobě vítězství.“