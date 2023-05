SESTŘIH: Budějovice - Liberec 3:2. Skvělý obrat domácích i dvě červené

Mladá Boleslav s Hradcem Králové tak mají i po třetím vzájemném duelu v ligové sezoně vyrovnanou bilanci, v základní části si oba týmy připsaly po jednom vítězství. Středočeši neprohráli počtvrté za sebou, doma dokonce posedmé. „Votroci“ čekají na vítězství čtyři utkání.

Oba trenéři udělali oproti obvyklým základním sestavám několik změn. Více experimentoval domácí kouč Hoftych, jenž poslal od úvodní minuty do zápasu Maška se Žitným. Na hrotu chyběl nejlepší jarní střelec Kušej, ani na lavičce nebyli další útočníci Škoda s Jawem.

Královéhradecký trenér Hejkal dal poprvé v ligovém ročníku příležitost brankáři Vízkovi. Navzdory předzápasovým prohlášením ale žádné další překvapení nepřichystal, byť pouze mezi náhradníky začal nejlepší střelec týmu Vašulín.

Jako by se změny projevily na souhře obou celků a první poločas nenabídl 1144 divákům příliš zajímavou podívanou. Až v 26. minutě Mašek poprvé prověřil brankáře Vízka. Ladrova střela o chvíli později skončila po teči mimo tři tyče. Největší šanci měl v 35. minutě půlhodině Šimek, jehož hlavička po rohovém kopu skončila těsně mimo. Hosté zahrozili pouze nepřesným volejem Kodeše.

Krátce po změně stran si domácí gólman Mikulec už připsal první zákrok po Trusově křižné ráně. Po hodině hry se dostal do hry ze střídačky spolu s ligovým debutantem Kaulfusem i Kušej, který okamžitě rozpohyboval domácí útok. Reprezentant do 21 let se v 65. minutě skvělým zpracováním dostal až před Vízka, gólmana už ale nedokázal přehodit.

Kušej se ocitl ve velké šanci i o deset minut později, Matějovského dlouhý pas ale zblízka neusměrnil do brány. Tlak Středočechů se závěrem utkání sílil, k brance ale nevedl. A to ani v krátké přesilovce po Smržově druhé žluté kartě. Královéhradecký záložník dostal jako první hráč v aktuální sezoně nejvyšší soutěže třetí červenou kartu. Mladá Boleslav tak na rozdíl od loňska nevykročila k obhajobě triumfu v nadstavbové skupině výhrou.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25. Hellebrand, 41. Adediran, 50. Králik Hosté: 7. Olatunji, 10. Tupta Sestavy Domácí: Šípoš – Čoudek (71. Broukal), Havel, Králik /K/ – Čmelík (17. Sluka), Čavoš (86. Matoušek), Čermák, Penner (71. Potočný) – Hellebrand, Adediran (71. Hais), J. Hora. Hosté: Bačkovský – Purzitidis, Prebsl, Plechatý /K/ – Fukala (46. Preisler), Varfolomejev (57. Doumbia), Frýdek, Valenta (46. Červ), Ghali (75. Polyák) – Olatunji (57. Rabušic), Tupta. Náhradníci Domácí: Janáček, Broukal, Bastl, Hora, Sluka, Matoušek, Potočný, Hais, Skovajsa, Grič, Zíka Hosté: Vliegen, Mikula, Preisler, Polyák, Červ, Doumbia, Rabušic, Rondić, Kozák Karty Domácí: Čermák, Čermák Hosté: Červ, Červ Rozhodčí Krejsa – Kotík, Dresler Stadion Střelecký ostrov, České Budějovice Návštěva 3246 diváků

