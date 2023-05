Šulc hraje NEJ sezonu, jako halvbek bojuje o EURO: Může mi to pomoct

Asi máte Pavla Šulce zafixovaného jako klasického špílmachra, technického a běhavého. V Jablonci ho však trenér Horejš využívá na pravé lajně. Byť při společné štaci v Českých Budějovicích ho měl ve středu.

Univerzální mladík, jenž ve dvaadvaceti letech prošel už pěti ligovými kluby, se jako halvbek chytl. Řečí ligových čísel: 5 gólů, 4 asistence. Od konce října patří do základu, posledních devět utkání odehrál od začátku do konce. „Na pozici desítky mu vždycky chyběla čísla a bylo mu to vyčítané,“ upozornil. „Tento post mu svědčí. Bavíme se o tom s ním a on se tam cítí dobře,“ doplnil Horejš.

V červnu však Šulc vyrazí na reprezentační sraz před vrcholem cyklu a bude si nejspíš znovu zvykat na pohyb v centrálním prostoru. A rvát se o místo v týmu, který čekají ve skupině EURO souboje s Anglií, Německem a Izraelem. Problém v tom nevidí. Naopak. Byť herní styly Suchopárka a Horejše se liší. „Myslím, že mi to spíš může pomoct. Můžu hrát v podstatě všechno,“ reagoval rodák z Karlových Varů. „Nebyl jsem akorát na stoperu a nechytal jsem,“ dodal s úsměvem.

Na posledním srazu nastoupil v přípravě proti Belgii a Nizozemsku dokonce na hrotu. „Kam mě trenér dá, tam budu hrát a odevzdám maximum,“ shrnul vzorně. „Je schopný zahrát na většině postů. Hraje velice dobře, je připravený,“ připojil jeho klubový kouč.

Krásný zásah ve Zlíně přidal Šulcovi další plusové body. Trefil se v době, kdy bylo hřiště totálně podmáčené po krátkém prudkém lijáku, a balon se ve vodě zastavoval. Přinášel i komické situace. „Kdyby byl lepší terén, Povi (Jakub Považanec) ke mně takto nedoběhne,“ líčil autor gólu na 0:1. „Furt měl balon pod nohou a nevěděl moc, co s tím. Zastavovalo se mu to. Já jsem mu ho sebral, on ho pustil, vystřelil jsem a padlo to tam. I podle čísel je to moje nejlepší sezona,“ souhlasil s nadřízeným Horejšem.

Na soupisce pro evropský šampionát by Šulc scházet neměl, byť si prošel těžším obdobím. Najednou se nevešel do mužstva v dvojzápase kvalifikace s Islandem. „Řekl bych, že mi to i pomohlo. Začal jsem to brát jinak,“ přiznal šikovný záložník. „Nikdo nemá nic jistého. Nominačku si musím zase vybojovat,“ věděl.