Veselý po debaklu: Nejlepší půle, pak horor. Čím ho naštval Jurečka?

V uplynulém měsíci jste v Edenu odehráli třetí utkání. Bylo nejhorší?

„Rozdělil bych to na dvě části – na první a druhý poločas. Paradoxně si myslím si, že úvodní půli jsme možná odehráli nejlíp ze všech šesti poločasů. Zejména pasáž prvních pětadvaceti minut byla velmi slušná. Měli jsme vstřelit branku, nějaké možnosti tam byly. Opakuji se poněkolikáté, pokud tady chcete uspět, většinou musíte vstřelit první branku, čímž se dostanete do zápasu. Co mě mrzí, je první inkasovaný gól, který byl z našeho pohledu řešitelný. Domácí se zklidnili, přesto jsme jim toho moc nedovolili. Druhý poločas byl ale hororový. Dostali jsme brzký gól, po krásné střele z třiceti metrů další a v tu chvíli bylo po zápase. Pak už to byla exhibice Slavie. Odjíždíme s debaklem, k druhé půlce mám ohromné výhrady. Hlavně za defenzivní činnost, jak jsme nabírali hráče a bránili, to bylo tristní. Mrzí mě, že v těch situacích byli zkušení hráči, kteří by to měli být schopni vyřešit. Ale musíme si uvědomit, že Slavia - nejen podle tohoto utkání - hraje trochu jinou ligu. Svoji ligu. My na ni v tuhle chvíli nemáme. To je realita.“

Zasloužili jste si až takový klepec?

„Když dostaneš šest gólů, tak to je zasloužené. Nevím přesně, jaký byl poměr střel, ale tipoval bych, že co střela na bránu, to gól.“

Osm nula ve prospěch Slavie.

„Takže zhruba osmdesátiprocentní úspěšnost, to je od Slavie skvělý. Trošku mě mrzí, že čtyři góly nám dal Venca (Jurečka), kterého jsem si vytáhl už trochu odepsaného do druhé ligy z Opavy. Tenkrát mu to tam moc nepadalo, byť hrál výborně. Teďka po letech mně to takhle vrací.“ (usměje se) Ale k té původní otázce. Výsledek je určitě krutý, ale nebudu z toho utíkat. Minimálně tři góly byly řešitelné, jeden balon za obranu, jedna průnikovka, která šla odehrát. Jasně, když to trefí Jurečka k tyči, jde o individuální dovednost, ale polovině slávistických branek šlo nějak zamezit. Na druhou stranu nechci být příliš negativní, výsledek nemůže přikrýt, co bylo předtím. Tenhle zápas rozhodoval spíš o titulu Slavie, nebyl o nás. Neurčí, jak dopadneme. Příští týden máme Slovácko, musíme se mobilizovat, půjde o důležitý zápas, který napoví, jak sezona skončí. Ale ať dopadne jakkoliv, hráči hrajou, na co mají. Se Slováckem si to rozdáme, a uvidíme. Budu se opakovat, vše je odvislé od kvality kádru. Když vypadnou hráči Slavii, nahradí je. K dispozici má možná dvě a půl jedenáctky, všude jinde by ti kluci byli v základu. My tak široký a kvalitní kádr nemáme, to není alibi, to je realita, kterou musím vidět.“

Závidíte trenéru Trpišovskému, když se otočí a na lavičce má sedm osm skvělých hráčů?

„Podívejte, kvůli dohodě klubů nemohl hrát Beran, ani Matoušek, další hráč se nám vykartoval (Vondra) a k tomu ještě jeden útočník (Puškáč). A to je ten náš limit. Když nás potkají takové absence, je to na Slavii nepříjemný. Potřebovali bychom mít na lavičce čtyři až pět hráčů, kteří přijdou a budeme moci přepřáhnout způsob hry. Když zvolíme styl náročnější na běhání, tak musíme do zápasu přidat kvalitní hráče. Nejen, že to odpracuje, ale přidá i kvalitu. Rozumíte? Dnes se na to nikdo nevykašlal, ale chyběla nám větší kvalita při řešení ofenzivních situací a stejně to platí pro defenzivní hráče.“

Dva zápasy po sobě jste v Edenu nevyslali přímou střelu na branku. Máte výhrady k útočníkům, třeba konkrétně k Prekopovi?

„Sice jsme netrefili zařízení, ala za stavu 0:0 jsme měli dvě velké gólovky. Jedna letěla po malém vápně, podruhé Křapka přestřelil. Měli jsme to proměnit, plus tam byly ještě některé nedohrané situace. Ale rozumím, je to málo. Když netrefíte branku, je to těžký...“

Říkáte, že si Slavia hraje vlastní ligu. Je podle vás největším favoritem na titul?

„Myslím, že to ukázalo finále poháru. Potkaly se dva nejlepší týmy a Slavia vyhrála zaslouženě. Byla lepší i v ligovém derby. Proto říkám, i s ohledem na další výsledky, že si hraje svoji ligu. V boji o titul je všechno otevřené, proto nechci někoho favorizovat, ale… Derby příští týden napoví. Ale to je jejich boj, nikoliv náš.“

Je těžké čelit Slavii, když se nachází v komfortním rozpoložení?

„Hodně těžký... V Edenu jde proti vám úplně všechno. Podavači rychle hážou balony, pod tlakem je rozhodčí - od fanoušků, od realizačního týmu, od hráčů. Navíc nastupujete proti neoddiskutovatelné kvalitě, prostě to je tady strašně složitý. A proto pořád mluvím pořád o tom, že klíčem k úspěchu je vstřelit první gól. Jak tady uspěl minulý týden Hradec? Nám se to nepovedlo, a Slavia postupem času kontrolovala zápas.“