Svědík o Jurečkovi: Není technik, ale... Nikdo s ním nepočítal, riskli jsme to

Životní osudy jsou nevyzpytatelné. Nebýt gólu do sítě Mladé Boleslavi v semifinále poháru a pozornosti trenéra Martina Svědíka, který si útočníka pár let poté přivedl do Slovácka, těžko říct, zda by kariéra Václava Jurečky došla do současného bodu. Jen pro připomenutí, promovaný inženýr zboural ve vršovickém derby Bohemians čtyřmi góly, pátý neplatil pro ofsajd! Na jaře se trefil napříč soutěžemi už podvanácté. „S Vencou je radost pracovat,“ popisuje Jurečkův objevitel Svědík.

Před třemi lety v létě Opava sestoupila a do Slovácka přišel Václav Jurečka s vizitkou dvou sezon, kdy vstřelil po jedné brance. Proboha, proč jste ho chtěl?

(usměje se) „Zaujal mě v konkrétním zápase. Tehdy jsem trénoval Mladou Boleslav, hráli jsme semifinále poháru proti Opavě (duben 2017) a Venca nám dal gól z brejku. Viděl jsem v něm potenciál.“

Ale do Slovácka přišel až za tři roky.

„Po sestupu Opavy byl volný, nikdo s ním nepočítal. Věřil jsem, že je to hráč pro nás a že bychom z něj mohli něco udělat. Hodil se mně do způsobu hry, takový typ jsme potřebovali. On je poctivý, rychlý, důsledný. Technickou stránku nemá úplně na výši, ale nahrazuje to jinými přednostmi. Navíc je to chytrej kluk, o fotbale hodně přemýšlí. Je vnímavý k tomu, co mu člověk říká, umí z toho těžit.“

Jak se to projevuje?

„Třeba tím, že se dovedl adaptovat na různé posty. Ať na útočníka, či křídlo. Ve Slovácku jsme s některými pozicemi museli pracovat, jelikož sledujeme vývoj fotbalu a vidíme, jak se mění. Od rozestavení až po spoustu dalších věcí. Vaškovi byla vlastní i role ofenzivního křídla, nebál se zatáhnout i dozadu, což je hodně důležité.“

Přesto potřeboval čas, aby se ve Slovácku prosadil, že?