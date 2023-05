Expert Kotal: Sparta potřebuje trofej. Když vyhraje derby, bude ji mít

Jak dospět k vítězství? Slavia a Sparta na to šly v prvním kole nadstavby fotbalové ligy, ve skupině o titul, každý jinak. Oslabení Letenští výhru 1:0 v Olomouci ubojovali, červenobílí doma v Edenu vypráskali za přispění čtyř branek Václava Jurečky 6:0 Bohemians. A pozor! Už v sobotu se hraje derby, které může rozseknout střet velkých „S" o mistrovskou korunu. „Sparta potřebuje trofej, ty jsou základ,“ říká expert deníku Sport a webu iSport.cz Václav Kotal, mimochodem někdejší trenér i hráč týmu z Letné.

Sparťané však výkonem v Olomouci příliš nepřesvědčili, ne?

„Nebyl to moc pěkný fotbal, nebylo to o šancích, spíše taková válka ve středu pole. Počty střel 2:2 hovoří za vše. Jenže pro Spartu je to velmi důležité vítězství, protože zápasy v Olomouci nejsou pro nikoho jednoduché. Slavii čeká také, uvidíme, jak si poradí.“

Letenští nastoupili v pozměněné sestavě. Schází jim například útočník Tomáš Čvančara výrazně?

„K tomu nehrál od začátku ani Haraslín, naskočil na půl hodiny, protože je trošku z formy. Spartě oba chybí, pro soupeře je to jednodušší, může se koncentrovat především na Kuchtu.“

A tak nakonec vstřelí vítězný zásah Martin Minčev… Jak vůbec hodnotíte jeho přínos? Nebyl vůbec levný.