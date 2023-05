Liga očima fanoušků: Sparta klopýtá, ale gól vždy dá. Pane Bílku, děkuju

Video se připravuje ... První kolo nadstavby FORTUNA:LIGY přineslo drtivou výhru Slavie, která dobře ví, že v zápase na Letné se rozhodne v boji o titul. Výhra vrátí moc do rukou sešívaných, prohra... by s největší pravděpodobností přihrála trofej Spartě, která sice zvítězila v Olomouci, dívat se na to ovšem moc nedalo. Počítají se ale tři body, ne? Plzeň se zase pachtila a v Ostravě už řeší kádr pro příští sezonu. Bohemians vyhlíží největší zápas za posledních 20 let. Je tu tradiční Liga očima fanoušků.

Slavia Praha Pohár je super, o titulu rozhodne derby Sešívaní minulý týden dominovali ve finále MOL Cupu na Letné na hřišti i na tribunách a zaslouženě dokráčeli k prvnímu triumfu v sezoně. Jakkoli můžou mít fanoušci k domácímu poháru chladný vztah, je to pořád trofej a ta se počítá. Zvlášť když minulý ročník vyšla Slavia úplně naprázdno. Tato sezona tak neskončí velkým neúspěchem. Rád bych napsal, že vítězství nad Spartou týmu pomůže také do nadstavby, ale upřímně tomu zas tolik nevěřím. Slavia už má za sebou na jaře několik zlomových momentů a vždy po nich přišly další bodové ztráty. Ano, tým teď opravdu vypadá dobře a vítězství 6:0 nad Bohemkou bylo velmi působivé, hraje se však na body a těch má Slavia směrem k případnému titulu pořád o tři méně, než by potřebovala. Největší rival sice už několik týdnů klopýtá, ale když je potřeba, vždy nějakou tu branku vstřelí. Slavii zrovna tato vlastnost na jaře naopak chybí. Troufám si tvrdit, že poslední derby sezony rozhodne o našich šancích červenobílých na titul. Pokud nezvítězí, soupeř si to už ujít nenechá. Ondřej Kreml. 40 let, vědecký pracovník

Sparta Praha Zápas, kdy se nic zvláštního nestalo Jsou zápasy, kdy srdce diváka plesá. Potom ty, na které se dá dívat, a také ty, na které se dívat moc nedá. Takové bylo utkání v Olomouci, jež bylo fotbalové krásy prosto. Nelze říci, že by se hráči nesnažili, ale oči bolely. Nakopávané míče od soupeře, které měly eliminovat naši zálohu, by se hodily spíše do ragbyového zápasu. Až Minčev nám zajistil vedení, a nakonec i vítězství trochu nepovedenou ranou, která k překvapení všech skončila v síti. Druhý poločas se nesl ve stejném duchu, včetně další, vyložené šance Kuchty, jenže Macík se za první gól rehabilitoval. Jedenáct rohů za druhý poločas potvrzuje naši převahu, ale sterilní zakončení. Penalta? Ano, sudí ji mohl odpískat, i když by byla velice přísná. Ale stejně mohl, jak potvrdil trenér Jílek, být vyloučen hráč Olomouce za zákrok na Daňka. Co je horším trestem, nechám na úvaze čtenáře. Hra o desíti, nebo možná proměněná penalta? Ale my jsme Sparta a vedeme tabulku, tak proč si nerýpnout, a přikrmit již tak dost napjatou atmosféru. Pravda je, že vyhrát 6:0, nikdo by to neřešil… Miloš Kolář. 72 let, fotbalový důchodce

Viktoria Plzeň Pane Bílku, děkuju. Staněk má na chybu nárok Tak nám po sezoně končí trenér Bílek. Kdo ho nahradí, zatím nevíme, ale určitě bych mu chtěl poděkovat za minulý rok, za titul, který klub možná zachránil. V téhle sezoně už se tak nedařilo, i to se stává. Za sebe tedy děkuji. Jinak sice začala nadstavba, ale rozpaky zůstaly. Mělo by z nás přitom vše spadnout. Naše ztráta dopředu propast Macocha, u těch za námi zase hluboký příkop jak u nedobytného hradu. Ideální příležitost hrát bez nervů, bez stresu… A my se zase pachtíme. Jestli se někdo chce trefovat do Staňka, ať si vzpomene, kdo nás v minulé sezoně i na podzim držel. Ano, byl to on, démon a kouzelník. A jestli teď nevytahuje zázračné zákroky jako králíky z klobouku, nedá se nic dělat. Má na slabší chvilku právo a naše obrana mu taky moc nepomáhá, ať v ní nastoupí, kdo chce. Ještě dva mače doma, dva výlety do Práglu a bude konec. Třetí flek, dobrej flek, já jsem spokojenej. Na víc jsme neměli. Tak bojujte, hrajte a aspoň těm Pražákům zamotejte hlavu. Čest královně Viktorce, dobře už bylo. Zvykejte si na horší časy. Kovi. 55 let, koordinátor distribuce

Baník Ostrava Nesmíme podcenit přípravu kádru na léto Takhle jednoznačný zápas jsme ve Vítkovicích dlouho neviděli. Naprosto odevzdané Brno si odvezlo čtyřku a tímto vítězstvím jsme se definitivní záchraně hodně přiblížili. Pokud by tomu bylo jinak, byli bychom před celou fotbalovou republikou za blázny. Pozornost bych, minimálně ve vedení klubu, upřel na to, co bude. Už se nesmí stát, jako loňské léto, že totálně podceníme složení a sílu kádru, abychom to pak v průběhu podzimu naháněli různými hostováními. V tomhle věřím Luďku Mikloškovi, že na letní přestupní termín budeme připraveni a zároveň nedojde k velkému oslabení kádru. Na křídlech máme momentálně sílu, což od léta může být jinak. Takový Cadu by si ostravský dres natrvalo zasloužil. Co se týče Plavšiče, ten je fotbalově úplně někde jinde, ale pořád věřím, že nějaká naděje na setrvání v Ostravě je… Pokud ne, nahradit jej bude i v dlouhodobém horizontu nemožné. Časem nás bude tlačit bota na levém beku, kde si své odehraje vždy spolehlivý srdcař Fleišman, ale věk nazastavíš a náhradu za něj se nám už delší dobu najít nedaří. David Liveč. 42 let, vedoucí prodeje