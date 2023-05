Jarošík: Pojďme změnit český betonový fotbal. Proč se Evropě vzdalujeme?

Surfoval na vlně mladých neokoukaných tuzemských trenérů, kteří v poslední době dostali šanci ve FORTUNA:LIZE a nezřídka hned i úkol z nejtěžších: odvrátit od svých týmů sestupovou hrozbu. Jiří Jarošík to ve své první sezoně na top úrovni s Teplicemi dokázal, a to fotbalem, který navzdory těžkým podmínkám bavil. Druhou už však nedokončil. Může to být i naivní tvrdohlavost, přesto nechce ze svých zásad ustupovat. „Jdeme opačnou cestou než evropský fotbal,“ varuje pětačtyřicetiletý kouč. „Musíme to změnit!“

O podivném konci štace v Teplicích po utkání na Spartě (1:4) už mluvit nechtěl. „Už jsou to dva měsíce, nechci se k tomu vracet,“ odrážel otázky Jiří Jarošík. I tak tohle téma sem tam probleskne ovšem mezi jinými, mnohem podstatnějšími...

Ovlivnila vás zkušenost z posledního angažmá v Teplicích v tom, jak o sobě jako trenér přemýšlíte? Zapochyboval jste?

„Je to samozřejmě obrovská zkušenost, mé nejdelší trenérské angažmá a v první lize. Přineslo mi spoustu plusů a informací, na druhou stranu i negativních věcí, tak to ve fotbale a v životě bývá. Přemýšlím o tom, co jsem mohl udělat lépe, jak říkáte, chvilku o sobě člověk i zapochybuje. To je, myslím, po konci u týmu normální a má to tak asi většina trenérů. Ale pak zase načerpáte novou energii, začne něco nového a těšíte se na budoucnost. Určitě mě ta štace posunula. Teď mám hodně času na sebe, takže nejen sportuju, ale čtu a hlavně se scházím s lidmi, kteří by mi mohli něco dát, zajímají mě jejich názory. Doufám, že v dalším angažmá budu silnější a lepší. Alespoň v to věřím.“ (usmívá se)

S kým se potkáváte? Kdo je pro vás autorita, která vás obohatí?

„Nechci jmenovat jednoho, jsou to bývalí hráči, trenéři, které ve fotbale všichni známe, prošli Spartou, Slavií i dalšími kluby. Chci znát jejich názor. I když třeba Teplice tolik nesledovali, pomůžou mi i jen detailem nebo myšlenkou, se kterou pracuju. Chci se posouvat i v metodice, potkávám se s kondičními trenéry, analytiky, což je dnes hodně in, chci se hodně vzdělávat. A věřím, že to všechno budu moci použít příště.“

Pokud se objevily neoficiální výtky vůči vaší práci v Teplicích, týkaly se právě kondiční připravenosti nebo taktické připravenosti hráčů. Připouštíte si, že v tom mohl být problém?

„Jsem mladý trenér, který se pořád učí, nějak se vyvíjí. Takže neřeknu