Čelůstka: návrat bez minuty, pak létal do vzduchu. Zajímavé gesto s Krejčím

Vítězné derby, mohutný krok k titulu a nečekaný hrdina. Ondřej Čelůstka po triumfu nad Slavií (3:2) stanul uprostřed oslavného kolečka, bouřil a burcoval všechny okolo. Parťáci ho dokonce na rukou vynášeli do vzduchu. Nedal gól, proti rivalovi neodehrál ani minutu. Ale sparťanský stoper je zpět, v nominaci A týmu Letenských chyběl kvůli zranění rok a tři měsíce. „Jsem rád, že tohle s náma zažil,“ líčil upřímně kapitán Ladislav Krejčí, který po zápase oblékl jeho dres.

Na konci června mu vyprší stávající kontrakt, a že by ve Spartě pokračoval, není zatím jisté. Ondřej Čelůstka dlouho laboroval se zraněním, poslední soutěžní zápas odehrál před rokem v únoru. Pak nic, vynechal celý podzim a na jaře se pozvolna rozťukával v druholigovém béčku.

Pauzu v české lize utnul až sobotním derby. Tedy aspoň napůl. Třiatřicetiletý stoper se v týdnu našel v nominaci na zápas, na Letné se posadil na střídačku.

„Chci před ním smeknout. Každý den chodil do tréninkového centra na Strahov, a i když strašně dlouho nehrál, byl pořád pozitivní a žil s náma, hráčům radil. Sám vím, jak je to těžké, když jste takovou dobu mimo. Ale tohle ukazuje na velikost jeho charakteru a profesionality,“ vyzdvihl Krejčí zkušeného parťáka.

Čelůstka po derby před zaplněnou Letnou emotivně slavil. Stejně jako všichni sparťané. Pochopitelně. Svěřenci trenéra Briana Priskeho mají mistrovský titul nadosah, Slavii uskočili na rozdíl pěti bodů, ve hře jich je ještě devět. Matematicky může být hotovo už příští víkend. Ale bývalý reprezentant měl k radosti o důvod navíc. Zdá se, že je definitivně připravený do zápasu.

A z jeho návratu do prvního mužstva měl radost i Krejčí. Po derby pobíhal před letenskými tribunami oblečený v dresu Čelůstky, jmenovku a číslo měl na hrudi. Přispěchal tak i na televizní rozhovor.

„Když jsem se dozvěděl, že jde do zápasu, poprosil jsem ho, jestli mi dá dres. Řekl, že si ho vyměníme. Jsem rád, že tohle mohl zažít s náma,“ vysvětlil.

Krejčího gesta si ve studiu iSport.cz všiml i Michal Horňák, bývalý hráč a trenér Sparty. „Je vidět, jak jsou semknutí. Ondra Čelůstka byl dlouhodobě zraněný, a tohle beru jako velkou podporu,“ řekl.

„Ve Spartě je fajn parta, drží při sobě. To bylo vidět, i jak si plácají po každé povedené akci. To je všechno jedno s druhým. A ať se dneska říká parta, neparta… Já na to pořád věřím, a když jdou kluci na hřiště a jsou semknutí, tak tým má obrovskou energii,“ nabídl pohled současný kouč třetiligového Žižkova.