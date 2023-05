Plzeň: zbouraný Mosquera i problém dlouhána Chorého. Bílek faul neviděl

Viktoria v sobotu odpoledne předčasně slavila po povedené standardce Jana Sýkory. Na zadní tyči vyhrál hlavu Tomáš Chorý, gólman Sigmy Matúš Macík balon vyrazil před sebe, míč dorazil do sítě pozorný Filip Kaša. Domácí jásali, jenže hlavní arbitr Marek Radina dostal do sluchátka upozornění od VAR Dominika Starého.

Chorý při výskoku trefil loktem Ondřeje Zmrzlého, což je na videu při zpomaleném záběru dobře vidět. Proto Radina, když situaci sledoval na obrazovce, gól odvolal. „O faul se podle mě nejednalo, je to škoda,“ vyjádřil se po utkání plzeňský trenér Michal Bílek. Po zrušení branky se u střídačky hodně vztekal a za protesty si vysloužil žlutou kartu.

Plzeňský dlouhán to má při soubojích složité. Chorý uplatňuje svou dvoumetrovou postavu, nicméně každá hra rukama je při jeho výšce vidět. Zmrzlého trefit s největší pravděpodobností nechtěl, jenže loktem se při výskoku dostal až k obličeji protihráče, což nelze přejít.

Vyšší hráč to v podobné situaci bude mít vždycky těžké, při výskoku si každý pomáhá rukama a v některých momentech jen těžko kontroluje, aby nezasáhl někoho pod sebou.

Radina řešil i další sporné momenty. Ve 40. minutě sledoval zblízka pád Jhona Mosquery po zásahu od Jana Navrátila. Olomoucký záložník při snaze hlavičkovat balon ve vápně sroloval protihráče, nicméně Radina souboj pustil. Navrátil trefil Mosqueru zády, nešlo o surovou hru nebo zjevné pochybení, proto do akce tentokrát nevstoupil VAR Dominik Starý. Pokud by ale Radina za zákrok pískl penaltu, šlo by o verdikt, který by nikdo nerozporoval.

Po hodině hry, za stavu 2:1 pro Olomouc, naopak hosté přišli o možnost jít do dvoubrankového trháku. Hlavní arbitr před brankou Sigmy odpískal faul na Staňka, Chytila do svého gólmana ale částečně natlačili také Chorý s Hejdou.

Plzeň vypadla z role po první půli, kdy v nastavení přišla o vedení vlastním gólem Jana Sýkory. Naopak Olomouc odehrála takticky velmi dobrou partii, počkala si na západočeské chyby a ze dvou střel na branku vydolovala tři góly.

„Náš přístup v úvodu byl jednoznačně dobrý. Ale když dostaneme druhou branku po situaci, kdy soupeř jednou nacentruje do pokutového území a je nepokrytý, tak to na mužstvo dolehne. Nejsme schopni pak vstát,“ mrzelo Bílka. „Branky v naší síti byly jednoznačně zbytečné. Dvakrát jsme soupeře nepokryli a dvakrát to Sigma trefila. Držení míče jsme měli přes sedmdesát procent, na to, kolikrát se soupeř dostal do pokutového území, tak jde o další zbytečnou porážku a neúspěch.“

Naopak Sigma ukončila čtyřzápasové čekání na výhru a Plzeň porazila po jedenácti letech. Udržela tak alespoň teoretickou šanci v boji o čtvrté místo, hráči úspěch mocně slavili hned po zápase. V útrobách Doosan Areny byl slyšet hlasitý ryk.

„Pro mě jde o historický okamžik, v pozici hlavního trenéra Sigmy je to poprvé, co jsem Plzeň porazil. Klukům za tenhle zápas patří dík,“ chválil olomoucký kouč Václav Jílek. „Někdy jsme moc leklé ryby a emoce neprojevujeme. Ale jde o skalp Plzně venku, hráči si to užívají. Zaslouženě dostanou dva dny volna.“

