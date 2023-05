Sparta obětovala aktivitu na oltář titulu, Slavia ale dojela na jarní bolest

Vezměte si balon, vezměte si území. Klidně i kontrolu nad zápasem. My si necháme body... Brian Priske se v sobotním derby zpronevěřil své fotbalové filozofii. Vědomě, účelově. S jedinou vidinou: přiblížit svůj tým mistrovskému titulu. To se Spartě díky výhře 3:2 nad Slavií povedlo, mezi oběma „S“ je tři kola před finišem už pětibodová propast. „K naší filozofii se samozřejmě vrátíme. Teď jsme obětovali sami sebe, protože je hlavním cílem získat titul,“ prohlásil dánský odborník.

Dvakrát si to na jaře Sparta zkusila s rivalem rozdat na férovku. Dvakrát narazila. Brian Priske proto před finálním derby, tím patrně rozhodujícím v boji o zlato, věděl, že na to musí jít jinak.

„Poslední dva duely proti Slavii byly dost otevřené. Běhaly se dlouhé vzdálenosti, míč hodně létal. A je potřeba si přiznat, že Slavia je v tomhle nejlepší. Proto jsme museli nastavení změnit,“ přiznal sparťanský kouč.

Ta změna byla patrná prakticky okamžitě. Ještě ne z výchozího rozestavení, Sparta se totiž poskládala do klasické jarní šablony 3-4-3. Prakticky od první vteřiny ale přehodila výhybku a skočila do ultra defenzivní formace 5-2-3. Schoulila se do ulity a celý duel z ní nevystrčila byť jen špičku nohy.

„Trochu jsme s tím počítali, že Sparta nebude chtít prohrát a nebude nás chtít pouštět do věcí, ve kterých jsme silní. Hráli jsme do postavené obrany. Sparta chtěla rozkouskovat hru s postavenou obranou a spoléhat na standardní situace,“ hodnotil slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Pro fanoušky Letenských to musel být hodně nezvyklý pohled. Napříč jarním vítězným tažením totiž Jan Kuchta a spol. valchovali soupeře aktivní hrou, až na výjimky měli jasnou převahu v držení míče.

Teď v tomto atributu slezli na nevídaných 28 procent. Za celé utkání distribuovali pouze 130 přihrávek, soupeř jich nastřádal 574. Není proto divu, že se souvisle hrálo prakticky jen na polovině domácích.

„Myslíte, že se mi hezky dívalo na to, jak hrajeme povětšinou bez balonu? Nedívalo. Ale bylo nutné to podstoupit,“ opáčil pragmaticky Priske.

Jeho tým momentálně není ve stavu, aby si to mohl s úhlavním sokem rozdat fifty fifty. Pokud by to Sparta udělala, velmi pravděpodobně by znovu narazila. A to si s ohledem na titulovou příchuť zápasu zkrátka nemohla dovolit. Tím spíš, když by jí výhodu v dostizích ponechala i remíza.

„Obětovali jsme sami sebe a naší filozofii. Tenhle klub je bez titulu devět let a to je dlouhá doba. My ho chceme. Proto jsme museli zareagovat. Klíčové byly tři body a nic jiného,“ upozornil severský kouč.

Jakkoli tenhle přístup nemusí být všem po chuti, rudým přinesl to, co měl. Nemělo by se navíc zapomínat na skutečnost, že Sparta navzdory obranné strategii nasázela tři góly. Trefila břevno. Paradoxně to byla ona, kdy vygeneroval víc střel na branku než Slavia (5/3).

Stoch a Horňák: O titulu je jasno. Antifotbal Sparty? Hrála tak poprvé, podřídila vše výsledku Video se připravuje ...

Sešívané totiž znovu ochromila jejich jarní bolest. Ano, drželi balon, obehrávali ho ze strany na stranu, ale s ohledem na jasnou převahu si toho tolik nevytvořili. Rozhodně se nedá mluvit o tom, že by se Matěj Kovář v domácí brance od první do devadesáté minuty nezastavil.

„Kovář měl dva skvělé zákroky, jednou Van Buren přestřelil z otočky. Nedostali jsme se tolik do hry do otevřené obrany. I proto, že jsme dvakrát prohrávali, pro nás šlo o nejhorší možný scénář,“ povzdechl si Trpišovský.

Směrem do další sezony má slávistický stratég rozhodně o čem přemýšlet. V sobotu večer to totiž nebylo zdaleka poprvé, kdy sešívaní nenašli recept na obranný val soupeře. Namátkou stačí připomenout zápasy v Teplicích, Českých Budějovicích, Liberci, doma s Hradcem...

Jako přes kopírák. Zdánlivě dominantní projev, totální kontrola dění na hřišti. Ale taky čtyřikrát bez vítězství. Stejně jako nyní v derby.

„Když se kouknete na zápasy týmů, se kterými Slavia poztrácela body, tak hrály podobně,“ potvrdil Priske. Jedním dechem ovšem dodal, že ze strany Sparty šlo o ojedinělou záležitost. Účelově napasovanou na tenhle konkrétní duel. A nikoli o plánovaný trend.

„Chceme hrát fotbal a mít kontrolu nad zápasem, jak jste ostatně viděli ve všech ostatních zápasech sezony. Určitě pamatujete utkání, ve kterých jsme měli držení míče přes sedmdesát procent. K naší filozofii se samozřejmě vrátíme,“ slíbil Priske.

Teď dostal přednost titul. Ruce už na něm Sparta má...