Řezníček nedal dvě penalty a poprvé brečel: Asi nejhorší moment v kariéře

Jakube, cítil jste někdy takové zklamání?

„Asi je to nejhorší moment v mé kariéře. Je to těžké… Mrzí mě to, hrálo se o důležité body a já jsem to takhle zazdil.“

Když jste nedal první „desítku“, šel jste krátce nato na druhou. Protože jste nejlepší střelec ligy a kapitán týmu?

„Vůbec jsem nepřemýšlel o tom, že jsem nejlepší střelec anebo kolik mi chybí gólů do stovky. Prostě jsem si věřil, že tu druhou dám. Ale kopnul jsem to strašně blbě. Jde to za mnou. Měl bych to dát. Je to moje chyba.“

Kopnul jste blbě obě penalty?

„Určitě ano. Nevím, co se stalo. Takhle to vůbec nekopu. Asi jsem to blbě vyhodnotil. Neschovávám se za to.“

Dáte kredit i brankáři Nitovi?

„Samozřejmě je to kvalitní gólman. Vychytal mě. Musím se zvednout a jít dál. Mrzí mě to vůči všem.“

Brno - Pardubice: Nita perfektně vychytal Řezníčka, hosté stále vedou! Video se připravuje ...

Nebyl jste rozpačitý z výkonu vašeho mužstva v první půli, který byl příšerný?

„Nastavili jsme si tuhle taktiku. Chtěli jsme chodit do rychlých protiútoků, což se nám vůbec nedařilo. Ve druhé půli už jsme byli lepší. Měli jsme ten zápas aspoň zremizovat. Kdybych proměnil první penaltu, minimálně bod bychom získali. Možná bychom měli i sebevědomí na to, abychom přidali ještě jeden.“

V posledních utkáních už ani nemíváte šance. Proč?

„Je pravda, že čtyři zápasy zpátky jsme se vůbec nedostali do vápna a nevytvořili jsme si žádné šance. Ale i to fotbal přináší.“

Fanoušci dávali hlasitými pokřiky i transparenty najevo touhu po tom, ať majitel Václav Bartoněk klub prodá. Vnímal jste negativní atmosféru?

„Něco jsem samozřejmě zaslechl. Je to jejich právo. Já za panem majitelem a za klubem stojím. Bez pana Bartoňka bych tady určitě nebyl. Přivedl si mě, vložil do toho hodně, abych tu byl. Moc jsem tomu nepomohl a to mě mrzí asi nejvíc.“

Téměř jistě půjdete minimálně do baráže. Co to pro vás znamená?

„Musíme se z toho oklepat a bojovat až do konce.“

Brno - Pardubice: Nita hrdinou! Skvěle lapil i druhou Řezníčkovu penaltu Video se připravuje ...