Bartoněk ven! bouří se fanoušci Brna. Chtějí nám dát na hubu? ptal se Hašek

Kouč Martin Hašek prý nic nečte a má klid. „V tom mám velkou výhodu,“ tvrdí trenér Zbrojovky. Ale vidí. Nejen chabou hru týmu. I negativní náladu kolem klubu, která vyvrcholila v neděli po porážce s Pardubicemi (0:2). „Bartoněk ven!“, skandovali pod okny hlavní tribuny skalní fanoušci. Averze vůči majiteli Václavu Bartoňkovi vrcholí. Brnu opět hrozí po roce pád do druhé ligy. „Nehroutím se z toho, že fanoušci na nás čekají u stadionu. Nevím, co chtějí. Jestli nám dát na hubu nebo co. Soustředím se na trénování Zbrojovky,“ reagoval suše Hašek.