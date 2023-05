ZLATÁ PÍŠŤALKA: Penaltu měla mít i Slavia, chyba VAR v Brně. Co Teplice?

Penaltu pro Spartu pískl rozhodčí Dalibor Černý v nastaveném čase derby po souboji Mabila s Ogbuem správně. Jeden pokutový kop ale na základě nově zveřejněných záběrů z vozu VAR klidně mohla kopat i Slavia. Proč? I to najdete v novém díle pořadu Zlatá píšťalka, v němž hodnotíme výkony sudích. Stejně jako to, co bylo a nebylo posouzeno správně ve vyhecovaném záchranářském duelu Teplic se Zlínem, po němž zuřil trenér Pavel Vrba a sportovní ředitel Zdeněk Grygera bušil po utkání na dveře rozhodcovského videotýmu.

Zásadní moment, tedy penaltu v nastavení, posoudil správně. Ogbu šel nesmyslně do skluzu na Mabila a u brankové čáry ho trefil bez míče (90+4.). Jasně že Mabil mířil směrem ze hřiště ven a míč by asi neměl. Ale právě proto jde o chybu hráče, rozhodně ne sudího. Hodně hraniční situaci řešil v 38. minutě, Kovář složil Jurečku, z nových záběrů VAR vyplývá, že o něco málo dřív trefil hráče než míč, mělo se jednat o penaltu. Krejčího zákrok na Douděru (44.)? Nejdřív jednoznačně trefil nejdřív míč, zákrok byl čistý. Jurečka měl za stoličku Panákovi dostat ŽK (75.).

Přímý souboj o evropské předkolo dostal na starost aktuálně nejzkušenější český rozhodčí a zvládl ho. Zelinka příliš žlutých karet neuděluje a své zásady se v Ďolíčku držel. Poprvé napomínal až v šedesáté minutě, i když by si některé souboje nervózního zápasu možná zasloužily napomenutí už výrazně dřív. Relativně s nadhledem zvládal i místy vášnivou komunikaci hostující lavičky směrem do hřiště, kterou obstarával horkokrevný Veliče Šumulikovski. VAR Pavel Orel byl u videa bez práce.

Debutoval coby hlavní rozhodčí ve Fortuna lize. Rozdal celkem 10 žlutých karet a některé situace řešil příliš úzkoprse. Velkorysejší byl naopak v 69. minutě, kdy řešil snad jediný zásadní hraniční moment. Matěj Koubek tvrdě narazil ve vápně do Marka Matějovského, který předtím hrál míč, Kvítek penaltu neodpískal. To rozlítilo hostujícího kouče Hoftycha, který rovněž viděl žlutou. Matějovský rovněž protestoval, ovšem bez výsledku, sudí si za svým verdiktem stál. A o vyloženou chybu se asi nejednalo.

Marek Radina (Plzeň–Olomouc 1:3)

5, průměrný

Řešil dvě klíčové situace. Nejdřív po zásahu VAR Starého neuznal Kašův gól (17.) kvůli tomu, že Chorý předtím trefil Zmrzlého ve výskoku. Pokud už by měl situaci posoudit jako faul, tak na hřišti, zásah VAR byl přemrštěný, Zmrzlý byl v souboji pozdě, Chorý nedělal žádný nepřirozený pohyb. Domácí pak chtěli penaltu poté, co Navrátil vlétl do Mosquery (40.). Hraniční, klidně se mohlo pískat, sudí nechal situaci být. Sporných momentů bylo ve vápně víc, právem je nechal být. Hejda měl vidět ŽK za velmi nešetrný zákrok kopačkou do hlavy Pokorného, bylo z toho krvavé zranění (28.).