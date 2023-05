Sparta: beton navzdory Rosickému. Proč nebyl Ševčík v základu?

Zaparkovaným autobusem k titulu? Brian Priske po vítězném derby, které s největší pravděpodobností rozhodlo ligovou sezonu, vysvětloval, že ofenzivu výjimečně obětoval na titulový oltář. „Nechtěl jsem tomu věřit a překvapilo mě to, protože tohle Sparta nemá ve své DNA,“ přiznává redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jan Vacek v novém díle pořadu Podry & Vacíno s tím, že má ale pro Priskeho pochopení. „Vnitřně pro něj muselo být těžké k tomuhle rozhodnutí dojít. Ani pro Tomáše Rosického to asi nebylo jednoduché, protože to jsou lidé, nastavení na jiný fotbal. Předpokládám ale, že takhle se Sparta dlouhodobě prezentovat nebude,“ dodává.