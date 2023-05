Sparta může mít titul, oslavu nechystá. Pro mistra posun v Evropě

Už v sobotu večer, lehce před osmou hodinou, může být mistrovská. Sparta k tomu potřebuje naplnit jednoduchou podmínku: ve třetím kole nadstavby FORTUNA:LIGY získat víc bodů než Slavia. Může ale nastat paradoxní situace, kdy se Letenští o svém primátu dozvědí několik hodin po dohrání vlastního zápasu. Co by se dělo pak? Velmi pravděpodobně těžká improvizace… Nebo vlastně radostná.

Pokud budete krátce před sobotním soumrakem projíždět kolem Letenské pláně ulicí Milady Horákové, hned budete mít jasno. A ani nebudete potřebovat znát výsledky zápasů v rámci titulové skupiny…

Bujarý ryk a oslavy = Sparta má titul. Svůj první po dlouhých devíti letech.

Klid a nikde pomalu ani živáčka = Sparta pořád čeká. Definitiva nadále chybí.

Jiné scénáře nejsou ve hře. Pro usednutí na trůn pro mistra Letenští potřebují ze zápasu s Bohemians vykutat víc bodů, než zvládne Slavia vytěžit z konfrontace s Viktorií Plzeň. Takhle jednoduché to je.

„Musíme stoprocentně pokračovat v tom, co jsme dělali doteď,“ prohlásil pro klubový web asistent sparťanského trenéra Lars Friis.

Podle informací deníku Sport se klub na už nynější titulovou variantu nijak nechystá. Potenciální oslavy směřuje až na poslední utkání v lize, tedy na příští sobotu. Tam by ostatně mělo proběhnout i oficiální předání trofeje. Samozřejmě za předpokladu, že Sparta svůj náskok neprohospodaří.

Přesto lze očekávat, že kdyby se mělo rozhodnout už v sobotu, euforii nikdo odkládat nebude. A to platí pro hráče a samozřejmě i fanoušky. Zda ale sparťané zůstanou v útrobách epet ARENY, či by se do ní případně následně vraceli, to v tuhle chvíli nepodléhá žádné domluvě. Nájezd příznivců směr Letná, pokud by Slavia večer neuspěla, je pak prakticky jistý.

Z pohledu hráčů (a klubu) ale půjde o čistou improvizaci. Základním předpokladem zůstává zvládnutí odpoledního duelu s Bohemians. To je priorita číslo jedna.

„Máme před sebou náročné utkání, takže celý týden je o tvrdé práci a zdokonalování i těch nejdrobnějších detailů,“ odmítl jakékoli podcenění Friis.

Pomineme-li ovšem tuto pochopitelnou opatrnost, do tuzemského fotbalu proudí v posledních dnech a týdnech veskrze dobré zprávy. A zrovna s konečným umístěním v tabulce to taky souvisí. České kluby už totiž začínají mít představu o takzvaném přístupovém řádu UEFA, tedy kdo půjde do jakých předkol.

Už je téměř jisté, že mistr se posune z původního druhého do třetího předkola Ligy mistrů. To proto, že je nanejvýš pravděpodobné, že prestižní soutěž vyhraje mužstvo, které se do ní kvalifikuje i z domácí soutěže. V případě Manchesteru City tutově, dobře je na tom ale i jeho soupeř ve finále Inter Milán.

Ten má totiž náskok pět bodů na pátý AC Milán, v Serii A ještě zbývá odehrát tři kola. Při shodě rozhoduje vzájemná bilance, tu mají oba konkurenti vyrovnanou, pak by přišlo na řadu skóre, v něm je Inter o plných patnáct gólů napřed. Stačí mu tedy uklohnit čtyři body a je vymalováno, ale klidně i míň, kdyby ztrácelo i AC.

Tím pádem by český mistr získal taky jistotu účasti v některé ze skupin evropských pohárů, minimálně Konferenční ligy.

Vicemistr má nakročeno do třetího předkola Evropské ligy, což souvisí s oficiálně potvrzeným opětovným vyloučením ruských klubů z příštího ročníku pohárů, což UEFA oznámila v průběhu minulého týdne. V tomto případě tedy stačí zmáknout jednoho soupeře k jistotě pohárové skupiny.

Zbylé dva týmy půjdou do druhého předkola Konferenční ligy, to už mají pod palcem ve Viktorii Plzeň, o poslední místo se rve Bohemians, Slovácko a pořád i Sigma Olomouc.